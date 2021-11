SIENA – In occasione della V Giornata mondiale dei poveri, che cade domenica prossima 14 novembre, la Caritas dell’Arcidiocesi di Siena-Colle di Val D’Elsa-Montalcino ha organizzato un pranzo di solidarietà che vedrà protagonisti 33 profughi provenienti dall’Afghanistan attualmente ospitati sul territorio dalla Coop sociale Santa Caterina Onlus e dalla Coop sociale Pangea, entrambe legate alla curia senese.

L’iniziativa, spiega una nota, «nasce per accogliere il messaggio di Papa Francesco per questa giornata: ‘I poveri li avete sempre con voi’». Al pranzo, che si svolgerà nell’oratorio parrocchiale di Taverne D’Arbia, sono stati invitati 7 nuclei familiari, per un totale appunto di 33 persone, di cui 14 tra bambini e ragazzi.

Menù di inclusione

Sarà preparato un menù di inclusione (il primo piatto sarà offerto dalla parrocchia San Bartolomeo a Ulignano, il secondo dalle parrocchie di Taverne D’Arbia e Sant’Ansano), con ricette provenienti sia dalla tradizione afghana che da quella italiana e senese. “Il Santo Padre – dichiara il card. Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle di Val D’Elsa-Montalcino – nel suo messaggio per questa V Giornata Mondiale dei Poveri ci ha esortato a incontrare i poveri, e a capire come si sentono, cosa provano e quali desideri hanno nel cuore. Abbiamo pensato a questo momento di convivialità e condivisione con alcuni gruppi di persone provenienti dall’Afghanistan proprio perché vogliamo essere loro accanto in questo momento difficile delle loro vite, ma anche per farli sentire accolti e ascoltati. Sarà una giornata importante per tutta la nostra diocesi da vivere in preghiera, ma anche pensando a cosa possiamo fare ogni giorno nel nostro piccolo per essere accanto a chi ha più bisogno e vive situazioni di difficoltà».