FIRENZE – La Toscana si illumina di verde in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, grazie al Coordinamento Toscano delle Associazioni per la Salute Mentale, che ha aderito alle iniziative promosse a livello nazionale.

Non solo i luoghi simbolo e storici di Firenze, Pisa, Lucca e Grosseto e di tante altre città Toscane e Italiane si accenderanno di verde, ma tutto il territorio regionale sarà coinvolto in numerose attività a sostegno della causa, tra eventi culturali, incontri pubblici, marce, spettacoli e momenti di confronto.

Il tema scelto per l’edizione 2025 dalla Federazione Mondiale per la Salute Mentale (WFMH), che dal 1992 promuove questa giornata a livello internazionale, è di stringente attualità: “Salute mentale e accesso ai servizi in situazioni di catastrofi ed emergenze”. In un mondo segnato da conflitti, migrazioni forzate e disastri ambientali, garantire supporto psicologico e psichiatrico tempestivo è una sfida globale e prioritaria.

Il Presidente della WFMH Sabine Bahret Kohler, ha scelto il tema di quest’anno per porre l’attenzione su quanto sia fondamentale, nel mondo di oggi, garantire il diritto universale a un supporto psicologico e psichiatrico tempestivo e adeguato.

La salute, ricorda l’OMS, è “uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale”, e non soltanto l’assenza di malattia. È in questa prospettiva che la giornata del 10 ottobre assume un significato cruciale: contrastare stigma e discriminazioni ancora profondamente radicati, promuovere la prevenzione, rendere i servizi di salute mentale più accessibili e sostenere famiglie, utenti e operatori.

“La salute mentale è un bene comune, fondamentale per costruire una società accogliente, giusta e solidale – sottolinea Galileo Guidi, presidente del Coordinamento Toscano delle Associazioni per la Salute Mentale –. In questa giornata vogliamo ribadire che nessuno deve essere lasciato indietro: combattere stigma e garantire accesso ai servizi significa proteggere diritti umani, dignità e futuro delle comunità”.

Partito a livello regionale, il Coordinamento ha ideato e promosso il progetto nazionale “L’Italia s’illumina di verde”, anche la Toscana partecipa accendendo di speranza i suoi monumenti. A Firenze, il David di Michelangelo al Piazzale Michelangelo e le Porte Storiche si illumineranno di verde nelle serate del 9, 10 e 11 ottobre grazie all’iniziativa di Nuova Aurora e Progetto Itaca Firenze, con il patrocinio del Comune di Firenze. In programma anche la tradizionale arrampicata sulle Rampe del Poggi l’11 ottobre alle ore 18.

Molte altre città toscane parteciperanno illuminando piazze e luoghi simbolici: Lucca, Pisa, Grosseto, Livorno e molte altre.

Firenze

A Firenze, il programma è particolarmente ricco e coinvolge luoghi simbolo e momenti di forte partecipazione cittadina. Oltre all’illuminazione in verde del David al Piazzale Michelangelo e delle Porte Storiche, sabato 11 ottobre partenza da Piazza Poggi alle ore 18.00: la cittadinanza è invitata a prendere parte all’Arrampicata sulle Rampe del Poggi fino al David, un evento simbolico che unisce sport, cultura e sensibilizzazione.

Dal 9 al 12 ottobre si terrà inoltre la decima edizione del Festival dell’Outsider Art e dell’Arte Irregolare, che torna a Firenze con un programma di mostre, performance e incontri ospitati nell’area dell’ex ospedale psichiatrico di San Salvi. La manifestazione, che quest’anno affronta il tema “Abitare i confini”, celebra i 50 anni del centro La Tinaia. In concomitanza si rende omaggio a Graziella Magherini, psichiatra e psicoanalista che ha intrecciato arte e psicologia durante l’ anteprima del Festival, il 9 ottobre presso CRETE (via Montorsoli, Isolotto) si svolgerà la giornata di studio e mostra “L’emozione estetica che trasforma e cura”, con tavola rotonda, musica e laboratori (dalle 9.30 alle 17).

Il 10 ottobre, giornata centrale, si terrà la tavola rotonda “La salute mentale in Toscana tra passato e futuro” al Firenze Welcome Center (Piazza Stazione 5 – Firenze) , con la partecipazione dei direttori delle aziende sanitarie toscane, rappresentanti del Coordinamento Toscano delle Associazioni per la Salute Mentale , professionisti e familiari. L’incontro sarà un’occasione di riflessione sulle prospettive dei servizi pubblici alla luce del nuovo Piano di Azione Nazionale per la Salute Mentale 2025-2030.

Sempre il 10 ottobre alle ore 18, la Casa del Popolo di San Niccolò (Via San Niccolò 33r, Firenze) ospiterà la presentazione del libro “La Salute Mentale è politica” di Piero Cipriano, seguita da un momento conviviale con apericena a cura di Cirkoloco e Bottega del Tempo, Associazione Luca Coscioni e Libreria Malaparte

Infine dal 10 al 12 ottobre, torna a Firenze la campagna nazionale “Tutti Matti per il Riso” di Progetto Itaca, con punti di raccolta e distribuzione in varie piazze e parrocchie cittadine e la novità dei sacchetti in stoffa realizzati dai soci del Club Itaca, simbolo di creatività e inclusione. Sabato 11 ottobre: piazza Pietro Annigoni (ore 9:30–13), piazza delle Cure (ore 9:30–13), parrocchia S. Angelo a Legnaia (ore 17–19). Domenica 12 ottobre: parrocchia S. Angelo a Legnaia (ore 8:30–13), Only Usato Market, Conventino Fuori le Mura, via Giano della Bella 20 (ore 12–20).

Lucca

Venerdì 10 ottobre, il Cinema Moderno ospiterà dalle 9.00 alle 13.00 lo spettacolo teatrale “Tutte le voci che non dico. Storie (quasi) vere sulla salute mentale”, culmine del progetto pluriennale “Qui c’è odor di manicomio” del Liceo Paladini. Attraverso laboratori, performance e collaborazione con associazioni e professionisti, gli studenti diventano protagonisti attivi nel superamento di stereotipi e pregiudizi sulla salute mentale. Sempre a Lucca, nel pomeriggio (ore 17.00), si terrà la tradizionale Marcia sulle Mura, promossa dal Coordinamento Toscano, per sensibilizzare cittadini e comunità sul valore del benessere psicofisico come bene comune.

Grosseto

Sempre venerdì 10, dalle 8.30 alle 13.00, l’Associazione La Farfalla propone a Villa Elena l’incontro “Il Benessere nei Gruppi”, un momento di confronto e riflessione aperto alla cittadinanza, organizzato con il supporto del Dipartimento di Salute Mentale e di Cittadinanza Attiva.

Pisa

Venerdì 10 ottobre, alle 10.00, da Piazza Garibaldi partirà la Marcia per la Salute Mentale, promossa dall’Associazione L’Alba, in collaborazione con scuole e cittadini, per diffondere consapevolezza e inclusione. Nel pomeriggio, dalle 15.00 alle 18.30, presso l’Aula Magna dell’I.C. Galilei (Via di Padule 35) si svolgerà il convegno “Tutela della salute mentale nella prevenzione primaria”, dedicato alla promozione di strategie di prevenzione, sostegno e protezione dei cittadini.

San Giovanni Valdarno

Venerdì 10 ottobre, dalle 9.30 alle 13.00 in Piazza Cavour, l’Associazione Aldebaran propone “Colori che curano, una piazza come tela”, una performance partecipativa che trasformerà la piazza in un grande laboratorio artistico a cielo aperto. Bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie del territorio saranno protagonisti, dipingendo insieme e dando vita a un’opera collettiva che unisce creatività, espressione e inclusione.

Fornaci di Barga (LU)

Venerdì 10 ottobre alle ore 18, l’Associazione A.E.D.O. propone “Il tito della metamorfosi di Gregor” spettacolo teatrale della compagnia PAPPATACI.

Suvereto (LI)

Sabato 11 Ottobre alle ore 8.00, l’Associazione ANIA – Palazzo della Vigna – Parco Montioni organizza un torneo di calcetto.

Per ulteriori informazioni: 3386074495 – rosalba.gabellieri@libero.it

Per ulteriori informazioni sugli eventi della Giornata Mondiale della Salute Coordinamento Toscano delle Associazioni per la Salute Mentale info@coordinamentotoscanosalutementale.it – cell. 340 3541897 L’Alba Associazione Pisa