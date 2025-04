Tempo lettura: < 1 minuto

MONTOPOLI – Un giovane di soli 16 anni ha perso la vita schiacciato da un trattore a Montopoli (Pisa).

A ritrovare il corpo senza vita è stato il padre del ragazzo, il quale, preoccupato per il mancato ritorno del figlio, si è messo a cercarlo nelle campagne circostanti fino a fare la tragica scoperta. L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di lunedì 31 marzo, nelle vicinanze della Chiecina, non lontano dalla strada che conduce a Palaia, a breve distanza dall’abitazione della famiglia. Le dinamiche dell’accaduto restano ancora da accertare: le autorità competenti stanno indagando sulle circostanze che hanno portato il giovane a manovrare il trattore e su come il mezzo si sia ribaltato, schiacciandolo mortalmente.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i tecnici dell’Asl per condurre le necessarie verifiche. Profondo cordoglio ha travolto la famiglia e l’intera comunità di Montopoli. «Purtroppo abbiamo appena appreso di un incidente tra il nostro comune e quello di Palaia in zona Chiecina. Un ragazzo di 16 anni ha perso la vita sotto un trattore. Alla famiglia vanno le nostre sentite condoglianze per questo tragico incidente, una perdita che scuote tutta la nostra comunità», ha dichiarato con dolore la sindaca di Montopoli, Linda Vanni.

