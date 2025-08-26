Tempo lettura: < 1 minuto

FIRENZE – In arrivo un bando da 400 mila euro per la concessione di voucher per l’iscrizione a master di I e II livello presso Università o istituzioni di alta formazione equipollenti. La giunta regionale ha approvato gli elementi essenziali.

Il bando, adottato e gestito dall’ Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, è finanziato con risorse PR Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 e si rivolge a giovani laureate e laureati under 35, residenti in Toscana, con ISEE non superiore a 36 mila euro, che non abbiano già fruito di un voucher per alta formazione assegnato con il bando 2024/25.

Il voucher, che potrà essere richiesto per frequentare master universitari di I e II livello presso Università o istituzioni di alta formazione equipollenti che si trovano in Italia che rilascino almeno 60 CFU, servirà a coprire in tutto o in parte le spese di iscrizione fino ad un massimo di 4500 euro. Inoltre i master dovranno essere iniziati (o iniziare) con riferimento all’anno accademico 2025/26 e terminare con rilascio del titolo finale.

L’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, nella valutazione delle domande, prenderà in considerazione voto di laurea, tempi per il suo conseguimento, ISEE universitario ed aspetti di qualità e coerenza del progetto (coerenza del corso prescelto con gli studi pregressi, con le esperienze professionali e personali, con le motivazioni e le prospettive professionali esposte). Premialità saranno assegnate ai progetti formativi legati alla strategia regionale di specializzazione intelligente (S3).