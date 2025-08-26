Tempo lettura: < 1 minuto

SIENA – Firmato questa mattina il contratto tra la Provincia di Siena e la ditta che si è aggiudicata l’appalto integrato per la realizzazione del Ponte di Bellavista lungo la SR 2 Cassia al km 249, nel Comune di Poggibonsi.

La consegna dei lavori avverrà il primo settembre. Entro sessanta giorni la ditta dovrà realizzare e consegnare la progettazione esecutiva dell’opera. L’iter proseguirà poi secondo le tempistiche previste per legge e per contratto fino all’esecuzione dei lavori.

“So quanto sia importante e attesa questa opera dalle comunità di Staggia e Bellavista, che in questo periodo ho anche avuto modo di incontrare insieme alla Sindaca Susanna Cenni e quello di oggi è un passo in avanti fondamentale – sottolinea la Presidente della Provincia di Siena Agnese Carletti. – Su questa, come su altre opere strategiche, abbiamo attivato un monitoraggio costante per garantire che l’iter proceda secondo le tempistiche previste, con l’obiettivo di restituire al territorio opere sicure e funzionali nei tempi contrattuali”.

La Provincia di Siena e il Comune di Poggibonsi, attraverso i propri uffici, monitoreranno lo stato di avanzamento dell’opera