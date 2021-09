FIRENZE – La viceministra per lo Sviluppo economico Alessandra Todde ha convocato il tavolo sulla vertenza Gkn per lunedì 20 settembre alle 15, sia in presenza al Mise che da remoto.

«L’azienda non può pretendere un’interlocuzione anche con le parti sindacali – ha affermato Todde, parlando a margine di una iniziativa elettorale a Sesto Fiorentino (Firenze) – senza considerare che c’è una procedura di licenziamento aperta che, ricordo, scade il 22 di questo mese». La viceministra stamani ha visitato la fabbrica di Campi Bisenzio, dialogando con i lavoratori, insieme all’ex premier Giuseppe Conte. «Ho letto dichiarazioni dell’azienda, che sono entrate anche nella memoria difensiva che il sindacato ha presentato – ha aggiunto Todde, riferendosi al ricorso per comportamento antisindacale presentato dalla Fiom-Cgil di Firenze – Non c’è nessun accordo da parte del ministero dello Sviluppo economico – ha proseguito – rispetto a piani che l’azienda ha presentato, per il semplice motivo che il Mise è un mediatore: noi siamo un’istituzione che deve mediare tra la posizione dei sindacati e la posizione dell’impresa, non possiamo certo essere partigiani né da una parte né dall’altra».