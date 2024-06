TAVARNELLE VAL DI PESA – Un modo per riconnettersi con il passato e con chi ha combattuto per difendere terre lontane. Un gruppo di maori, dell’Associazione del 28° Battaglione di Auckland, ha fatto tappa a Tavarnelle Val di Pesa (Firenze).

Il viaggio ha previsto la visita ed il ricordo dei soldati caduti presso le tombe dei tanti cimiteri e i monumenti ai caduti presenti in Italia tra cui quello di piazza Matteotti di Tavarnelle. L’obiettivo del pellegrinaggio è quello di continuare a mantenere i forti legami, le relazioni tra il popolo italiano e quello neozelandese e ad avvicinare le nuove generazioni alle storie familiari. Sono figli e nipoti dei soldati che contribuirono in maniera determinante alla Liberazione dell’Italia.

Il gruppo che ha fatto tappa nel Chianti era composto dal presidente dell’associazione Brian How, dalla segretaria Karen Morris, dai due vicepresidenti Ron Baker e Joe Tuki, da Yvonne Walker, Gail Iraio, Kerry Kururangi e Tracey Walker. Sono arrivati in Italia a metà maggio partiti da Taranto per ripercorrere le storie, le battaglie del 1943/44 ed hanno partecipato alle celebrazioni a Cassino, visitando i luoghi più significativi, numerosi cimiteri alleati a Caserta, Orsogna, Ancona, Forlì e Faenza.

E quindi anche a Firenze, San Casciano, Empoli e a Tavarnelle per due giorni dove hanno incontrato il sindaco attuale, l’ex sindaco Stefano Fusi e sua moglie Jill Gabriel e cantato la Marcia del 28° Bn al monumento ai caduti neozelandesi ed italiani, posto in piazza Matteotti.