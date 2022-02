FIRENZE – “E’ urgente decidere: basta discutere. Va trovata una soluzione che risolva le problematiche attuali e che affermi il Vespucci come un City Airport che, insieme al Galilei di Pisa, renda un’eccellenza il sistema aeroportuale toscano.

Non possiamo immaginare una Firenze contemporanea e industrialmente competitiva senza un city airport che le apra le porte alle rotte dell’Europa e, quindi, del mondo”.

Lo dichiara il presidente di Confindustria Firenze e Toscana Maurizio Bigazzi, intervenendo nella discussione di questi giorni, per ribadire la necessità dell’adeguamento dello scalo fiorentino.

“Non possiamo pensare di avere un territorio capace di trattenere le sue imprese se non lo dotiamo anche delle infrastrutture necessarie – afferma -. I tempi sono stretti.

Stiamo intravedendo i primi spiragli di uscita dalla pandemia sul fronte sanitario; adesso bisogna recuperare il tempo perduto per mettere in sicurezza la nostra economia”. “L’aeroporto è un asset essenziale per la ripartenza di Firenze e della Toscana – conclude Bigazzi -. Si individui una soluzione che risolva i problemi attuali dello scalo, che trovi l’accordo di tutti i soggetti preposti anche recependo qualche ulteriore modifica e procediamo alla realizzazione. Sono più di cinquant’anni che si dibatte sullo scalo fiorentino; e siamo ancora sugli stessi argomenti”.