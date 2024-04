PISA – Inaugurata questa mattina la mostra “Opera Sacra” di Mauro Capitani, visitabile alla chiesa della Spina in Lungarno Gambacorti fino al prossimo 19 maggio (orario venerdì 15.00-18.00, sabato e i festivi 10.00-13.00 e 15.00-18.00, ingresso gratuito).

La mostra dell’artista nato a San Giovanni Valdarno, si compone di 11 opere realizzate da Capitani tra il 1971 al 2021 ed è nata con l’intento di diffondere l’interesse e la conoscenza dell’arte pittorica toscana in generale ed in particolare quella connessa all’arte sacra. Capitani aveva già esposto a Pisa nel 2015.

Come si legge nella biografia la continuità espositiva di Capitani: “ha inizio dal 1970 ma la sua prima personale risale al 1967. Nel 1974 espone a Brisbane e Sidney nella rassegna ufficiale ‘Arte Giovane Italiana ’74’”. Numerose le collaborazioni portate avanti nel corso degli anni, le esposizioni, pubblicazioni e le attestazioni ricevute. Tra queste la presenza a Expo Arte 2015 a Milano, Mostra “Opere da Copertina del CAM” allestita nella Casa del Mantegna a Mantova ed ancora la mostra “Grazie Italia” all’interno del padiglione del Guatemala e Grenada alla 56a Biennale di Venezia. Ha ricevuto il premio alla “Carriera” – Spoleto Festival Art 2014 e 2023 e il premio nazionale “Torre di Castruccio”, assieme a Giorgetto Giugiaro e ad altri esponenti della cultura e della medicina. È Cavaliere della Repubblica per meriti didattici, con decreto 2 giugno 1989 e gli è stata conferita la medaglia d’oro del Presidente della Repubblica per meriti artistici.

La mostra è patrocinata da Comune di Pisa, Regione Toscana e Confcommercio, realizzata in collaborazione con l’associazione “I Cavalieri”, la fondazione “Mauro e Nuccia Capitani ETS” e “50 Chimet”.