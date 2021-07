FIRENZE – Due manifestazioni contro il Green pass, di cui solo una regolarmente preavvisata alla questura, sono state annunciate per domani pomeriggio a Firenze.

Le manifestazioni

La rete R2020 ha organizzato un presidio autorizzato, dalle 16 alle 19, ai giardini pubblici della Fortezza da Basso. Un altro evento, pubblicizzato attraverso il tam tam sui social e su Whatsapp, è stato invece indetto per le 17,30 nella centralissima piazza Signoria. Il messaggio condiviso non è firmato, e contiene solo un elenco di manifestazioni che sono previste in contemporanea in varie città italiane, tra cui appunto il capoluogo toscano.