MONTEPULCIANO – L’Amministrazione Comunale di Montepulciano ha assegnato l’edizione 2023 del Grifo Poliziano alla Strada del Vino Nobile e dei Sapori della Valdichiana Senese “per aver rappresentato prima per la Città di Montepulciano, e poi dal 2014 per l’intera Valdichiana Senese, una leva fondamentale nello sviluppo turistico del territorio contribuendo a rendere Montepulciano e la Valdichiana Senese, una meta sempre più conosciuta e apprezzata in Italia e nel Mondo”, ma anche per aver contribuito a raccontare la bellezza del territorio e il suo saper fare, attraverso la valorizzazione delle produzioni eno-gastronomiche e artigianali locali.

Il premio è stato istituito dal Comune di Montepulciano nel 2012 e prevede che possa essere assegnato, ad insindacabile giudizio della Giunta Comunale, a personalità che si siano distinte per il proprio impegno nella promozione della città e del territorio.

Il riconoscimento è stato consegnato dal Sindaco Michele Angiolini al Presidente della Strada, Doriano Bui, nella giornata di ieri, domenica 20 agosto, durante le premiazioni di “A Tavola con il Nobile” che si sono tenute presso l’Enoliteca della Fortezza Poliziana.

Tra le ulteriori motivazioni che sono state rese note pubblicamente, si fa riferimento ai 25 anni di attività della Strada, celebrati proprio quest’anno, durante i quali l’associazione ha portato avanti il proprio compito “con entusiasmo e coinvolgimento”, rappresentando “un esempio virtuoso di partnership fra pubblico e privato per lo sviluppo di una destinazione turistica”. La Strada, come ribadito dal Sindaco Angiolini, “ha contribuito a raccontare non solo la bellezza del territorio, ma anche il suo saper fare, attraverso la valorizzazione delle produzioni eno-gastronomiche ed artigianali locali, in modo da sottolineare lo stretto connubio tra la ricchezza paesaggistica di Montepulciano e della Valdichiana Senese e la mano dell’uomo”.

Durante la cerimonia in Fortezza, oltre al premio di “A Tavola con il Nobile” assegnato alla contrada di Talosa, e alla presentazione pubblica del panno dedicato ai “75 anni dall’entrata in vigore della Costituzione: la stella polare da seguire, la base del nostro stare insieme”, che andrà alla contrada vincente del Bravìo, è stato consegnato un secondo riconoscimento da parte dell’Amministrazione Comunale: il Premio Olmastroni, in memoria del pittore senese Cesare Olmastroni, assegnato all’artista poliziano Fabio Barbetti. Il Premio Olmastroni viene assegnato dalla commissione giudicatrice dei bozzetti ad un autore diverso da quello a cui viene affidata la realizzazione del panno che in qualche modo ricorda lo stile del compianto artista senese.