RIPARBELLA – A Riparbella i bambini hanno la priorità. Dall’8 giugno compariranno cartelli con la scritta “attenzione rallentare: in questo paese i bambini giocano ancora per strada”.

Il Comune li installerà lungo le strade dando concretezza a un progetto nato da un’esigenza manifestata dai bambini stessi, ovvero sensibilizzare gli automobilisti a rallentare e a fare più attenzione del solito quando attraversano il centro abitato.

“Si tratta di re-immaginare il paese come luogo di giochi, incontri e socializzazione per gli abitanti di ogni età e i turisti – ha spiegato il senso dell’iniziativa il sindaco, Salvatore Neri – ci è stata formalizzata dal consiglio comunale dei ragazzi della scuola Marconi e noi non abbiamo potuto fare altro che raccoglierla con entusiasmo. Alla richiesta dei ragazzi anzi abbiamo voluto aggiungere un percorso di educazione stradale, reso possibile grazie alla disponibilità del maresciallo dei carabinieri Cristiano Fontana”.

Sui cartelli ci sono tutti disegni diversi tra loro: bambini in bicicletta, in skateboard, che fanno il salto della corda, che tirano un calcio al pallone, che passeggiano e così via per simboleggiare le attività ludiche in strada. L’inaugurazione è in programma giovedì prossimo alle ore 10,30 alla scuola del paese.