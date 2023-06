PISA – Il Pisa Scotto Festival – rassegna voluta dal Comune di Pisa e dalla Fondazione Teatro di Pisa – riapre le porte del giardino più bello della città agli incontri estivi.

La serata di inaugurazione della terza edizione del format, in programma da oggi al 14 giugno e arricchito quest’anno dalla collaborazione con la Pisaniana, è affidata alla presenza di un personaggio dalle indubbie doti affabulatorie, soprattutto nel campo che più gli è proprio: l’arte. Sarà Vittorio Sgarbi, infatti, a introdurre le otto serate di eventi con una lectio magistralis dedicata a Canova, partendo dalla sua ultima fatica letteraria. L’appuntamento è per oggi, dalle ore 18.30, al Giardino Scotto. L’ingresso sarà libero fino ad esaurimento posti.

Sgarbi, critico e storico dell’arte di fama internazionale, racconta l’arte con competenza, grazia e passione e con una dovizia di particolari che solo una mente enciclopedica come la sua è in grado di fare. Ed è così che in “Canova e la bella amata” (La nave di Teseo) racconta la vita, le passioni e le opere del massimo esponente del Neoclassicismo in scultura. Con la sua prosa elegante, restituisce Canova alla sua grandezza in continuità con Raffaello, artefici entrambi di una rinascita dei valori classici. Dalla Venere italica alle Tre Grazie, dalla Pace di Kiev – che oggi non possiamo vedere perché minacciata dai bombardamenti in Ucraina – all’abbraccio di Amore e Psiche, fino al ritratto di una donna misteriosa. Un viaggio che mostra non solo la grandezza e unicità di Canova, ma anche quanto il genio di Possagno sarà un punto di riferimento (più o meno consapevole) dell’arte a venire.

Nato a Ferrara, Vittorio Sgarbi sarà presente anche come testimonial particolare, in quanto quest’anno lo Scotto Festival abbraccerà una finalità benefica con una raccolta fondi durante tutti gli eventi per l’emergenza alluvione in Emilia.

5 giugno ore 18:30 Vittorio Sgarbi Canova e la bella amata (La Nave di Teseo). Modera Carlotta Romualdi

6 giugno ore 18:30 Franco Arminio Sacro Minore (Einaudi) monologo. Introduce Francesca Petrucci

7 giugno ore 18:30 I Pisani Più Schietti: ‘Anima internazionale, cuore pisano’ degustazione di eccellenze del nostro territorio a cura di FISAR. Modera Elisa Bani (Evento a numero chiuso – 150 posti)

8 giugno ore 18:30 Gabriella Greison Ogni cosa è collegata. Pauli, Jung, la fisica quantistica, la sincronicità, l’amore e tutto il resto (Mondadori) monologo. Modera Francesca Petrucci

9 giugno ore 18:30 La sera dei miracoli. Evento di raccolta fondi in favore dell’Emilia Romagna. Moderano Elisa Bani e Francesca Petrucci. Testimonial: Barbara Panzacchi, sindaco di Monghidoro

12 giugno ore 18:30 Pierferdinando Casini C’era una volta la politica. Modera Carlotta Romualdi

13 giugno ore 18:30 I Pisani Più Schietti allo Scotto: ‘Tutti i colori del Sangiovese’ degustazione di eccellenze del nostro territorio a cura di FISAR. Modera Elisa Bani (Evento a numero chiuso – 150 posti)

14 giugno ore 18:30 Pisa e il suo territorio: prospettive di sviluppo. Intervengono: Michele Conti, sindaco di Pisa, Massimiliano Ghimenti sindaco di Calci, Sergio Di Maio, sindaco di San Giuliano, Massimiliano Angori, sindaco di Vecchiano, Matteo Ferrucci, sindaco Vicopisano. Modera Carlotta Romualdi

Info – Durante gli incontri ci sarà uno spazio librario a cura delle librerie Civico 14, Ghibellina e Fogola; il reportage fotografico è a cura di Nicola Gronchi ed Enrico Mangano. Gli eventi sono aperti a tutti e l’ingresso è gratuito, fino ad esaurimento posti, tranne che per le serate di degustazione del 7 e del 13 giugno per le quali è previsto un limite di 150 posti e sarà necessaria la prenotazione. Ecco le indicazioni: le prenotazioni per le due serate sono aperte dalle ore 9 di sabato 3 giugno e avvengono attraverso i seguenti link: per mercoledì 7 giugno https://www.eventbrite.it/e/647337884037; per martedì 13 giugno https://www.eventbrite.it/e/647348726467