ROMA – Oltre 13 mila tonnellate di rifiuti di Roma Capitale, saranno smaltiti in Toscana in provincia di Massa Carrara, Pisa e Livorno.

Lo prevede un’ordinanza firmata dal Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, per la gestione dei rifiuti urbani “al fine di evitare l’interruzione del pubblico servizio di gestione dei rifiuti” sulla base di un accordo con la Regione Toscana.

Secondo quanto previsto dall’accordo, la Toscana, dopo l’Abruzzo, si rende disponibile per scongiurare una nuova emergenza nella Capitale ad accogliere rifiuti per una durata di sette mesi dalla data della sottoscrizione; ad accogliere un quantitativo massimo, nei sette mesi di efficacia dell’accordo, di 13.500 tonnellate di rifiuti urbani non differenziati (EER 20.03.01) provenienti dalla Regione Lazio, prodotti nel territorio di Roma Capitale, destinati a trattamento presso i seguenti impianti:

8.700 tonnellate per l’impianto della società Cermec spa, in località Gotara, Massa Carrara; 2.200 tonnellate per l’impianto della società Scapigliato srl, Livorno; 2.600 tonnellate per l’impianto della società Belvedere spa, in località Legoli, in provincia di Pisa.

