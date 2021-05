LUCCA – “Piana di Lucca, al centro delle emozioni”, questo il claim che caratterizza la campagna media e che impronta tutto il materiale informativo-promozionale dell’Ambito turistico della Piana di Lucca.

4 temi per l’avvio della campagna

Per questa prima fase della campagna sui media, sono stati individuati quattro soggetti tematici dedicati ad altrettanti prodotti turistici e abbinanti, in linea con il claim, a quattro emozioni: lo stupore legato agli eventi e al living culture; la scoperta legata all’outdoor experience, alla disconnessione e alla ricarica in natura; la meraviglia legata alla città d’arte; il piacere legato alla scoperta dei vini e dei sapori autentici. La campagna è iniziata lo scorso 23 aprile con una prima uscita su e-borghitravel, rivista digitale in doppia lingua (italiano e inglese) con 142.000 lettori e 231.000 follower concentrati in Italia, nel Regno Unito e in Germania. Sulla stessa rivista, è poi stato pubblicato un editoriale di 20 pagine sotto forma di itinerario culturale, paesaggistico ed enogastronomico e nelle prossime settimane sono previste ulteriori uscite, anche sui canali social. Su That’s Italia (portale web, rivista online e cartacea, profili social) nel mese di maggio e nei mesi di ottobre-novembre sono in programma due servizi redazionali di dieci pagine ciascuno, che valorizzeranno le eccellenze del territorio, l’enogastronomia, il patrimonio culturale e turistico, le iniziative e gli eventi culturali.

Uffici di informazione e accoglienza turistica

Inoltre tutti gli uffici di informazione e accoglienza turistica della Piana di Lucca metteranno a disposizione del viaggiatore una serie di prodotti informativi e promozionali con lo stesso claim e identica linea editoriale: un depliant bilingue con le informazioni essenziali; una guida turistica di 32 pagine, anch’essa bilingue, che enuclea le principali attrazioni; una cartina turistica che presenta sul fronte la mappa intera della Piana di Lucca e sul retro, personalizzato, la mappa di ognuno dei sei Comuni. Completano questa dotazione un video di tre minuti che ‘attraversa’ il territorio in modo evocativo-emozionale e una borsa shopper personalizzata.