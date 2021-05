FIRENZE – L’immagine di due medici dell’ospedale fiorentino di Torregalli, Federico e Maria Teresa, con indosso lo scafandro, ritratti durante una pausa su una terrazza appena fuori dal reparto Covid, è stata scelta dai curatori del Contact photography festival di Toronto 2021.

Lo rende noto l’Azienda sanitaria Toscana centro: l’immagine, scattata dalla fotografa fiorentina Clara Vannucci che un anno fa è entrata nel reparto Covid dell’ospedale di Torregalli «per raccontare le cicatrici fisiche ed emotive di un tempo fragilissimo», sarà esposta insieme ad altri scatti nelle gallerie locali aderenti al festival che da 25 anni nella città canadese, «si fa promotore a livello internazionale di una maggiore consapevolezza delle più importanti questioni collettive e globali».

L’edizione 2021 del festival racconterà in particolare come il Covid ha influenzato molti Paesi e il mondo in generale con l’augurio che «prendersi cura» l’uno dell’altro sia il sentimento che Toronto 2021 riuscirà a far emergere.