FIRENZUOLA – Un’altra azienda toscana pronta a chiudere i battenti. E una nuova manifestazione in arrivo. Domani i lavoratori della Ing. O Fiorentini sciopereranno.

Gli 82 dipendenti sono a rischio in quanto la proprietà vuole trasferire la produzione a Castel San Pietro (Bologna). “Oggi – hanno evidenziato dalla Fiom -, senza neanche presentare un piano industriale, la Ing. O. Fiorentini tira uno schiaffo alle promesse fatte tre mesi fa con una decisione incomprensibile che andrebbe a mortificare ancor di più un territorio già colpito dalle alluvioni di maggio”.

Ieri, aggiunge la Fiom, “si è svolta l’assemblea sindacale in un clima di incredulità, rabbia e di senso di abbandono da parte della proprietà. Dopo anni di dedizione, i lavoratori si trovano a vedersi sfilare da sotto i piedi uno stabilimento che qui produce e qui ha le sue radici da oltre 30 anni, proprio mentre in molti sono impegnati a far fronte alle difficoltà create dalle alluvioni”.

La Fiom Cgil di Firenze, assieme alla Rsu, ha chiesto un incontro immediato alle istituzioni locali e indetto sciopero per l’intera giornata di domani, con presidio dalle 8 alle 12 davanti ai cancelli dell’azienda.