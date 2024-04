FIRENZE – La Toscana celebra i 25 aprile, 79esimo Anniversario della Liberazione dall’occupazione nazista e la caduta del regime fascista.

E proprio la Toscana sarà al centro delle celebrazioni nazionali quest’anno con la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Civitella Val di Chiana per commemorare l’uccisione di 244 civili da parte delle truppe naziste.

L’arrivo è previsto in piazza Becattini, proprio all’inizio della scalinata che conduce alla rocca di Civitella. Ad accoglierlo il picchetto d’onore interforze, il sindaco, il presidente della Provincia, e il presidente della Regione Toscana. Da qui il passaggio lungo il corso della frazione con curiosi e abitanti del borgo che potranno assistere alla cerimonia sistemandosi dietro le transenne installate per l’occasione. Proprio per favorire l’afflusso di quanti vorranno partecipare all’evento è stato predisposto un servizio navetta. Saranno due i pullman che da Pieve al Toppo faranno la spola con Civitella.

Tornando alla visita il presidente come prima tappa visiterà la Sala della Memoria, dove ancora oggi sono custoditi reperti e testimonianze di quanto accadde quel 29 giugno del 1944. Subito dopo è in programma la commemorazione sul luogo dell’eccidio con la deposizione della corona di fiori e quindi una visita all’interno della chiesa di Santa Maria Assunta dove i nazisti entrarono nel corso della funzione liturgica con il parroco don Alcide che offrì la propria vita per salvare quella dei suoi fedeli. Le preghiere del sacerdote rimasero inascoltate, fu infatti tra i primi a essere ucciso. Spazio quindi alla celebrazione all’interno della tensostruttura dove oltre al sindaco Tavarnesi interverrà Eugenio Giani, Ida Balò dell’associazione Civitella Ricorda, e successivamente l’attrice Ottavia Piccolo per una lettura storica, quindi, la parola spetterà al presidente Mattarella che al termine della celebrazione farà immediatamente ritorno a Roma.

Questi tutti gli appuntamenti previsti nelle città toscane per celebrare la Liberazione.

Firenze

A Firenze alle 10 si svolgerà la cerimonia di deposizione di una corona di alloro in onore dei caduti in piazza Unità Italiana. Da lì partirà il corteo che raggiungerà Palazzo Vecchio. Alle 11 è prevista la cerimonia sull’arengario. Prenderanno la parola il sindaco Dario Nardella, la presidente di Anpi Firenze Vania Bagni, e tre studenti di scuole superiori fiorentine aderenti al Progetto “Percorsi resistenti. Snodi, luoghi, protagonisti della lotta di liberazione nel territorio fiorentino”, realizzato dall’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea. Lo scrittore Stefano Massini leggerà il monologo di Antonio Scurati.

Prato

Il Comune di Prato organizza molti eventi insieme a Provincia di Prato, Museo della Deportazione e Resistenza, Anpi, Aned, Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, Arci, Cgil Prato, Spi-Cgil, e Uil.

Mercoledì 24 aprile alle ore 21 al teatro Metastasio verrà messo in scena lo spettacolo ideato da Riccardo Nencini “Il corpo. Primo studio”, dedicato al centenario dell’uccisione di Giacomo Matteotti. Un evento nell’evento promosso da Anpi provinciale Prato, Spi-Cgil e Cgil Prato.

Nel giorno dell’anniversario, giovedì 25 aprile, alle 8 ci saranno i rintocchi della campana di Palazzo Pretorio “La Risorta” in ricordo della Liberazione della città, a seguire da piazza del Comune partirà una delegazione comunale per la deposizione delle 28 corone di alloro ai monumenti e cippi commemorativi presenti sul territorio. Alle 9.30 si svolgerà la Messa di suffragio nella Cattedrale di Santo Stefano. Al termine della celebrazione, alle 10.30, partirà da piazza del Duomo un corteo lungo le strade cittadine per raggiungere alle 10.50 piazza Santa Maria delle Carceri, dove ci sarà l’Alzabandiera solenne e la deposizione della corona d’alloro al Monumento ai Caduti alla presenza del prefetto e del sindaco di Prato. Il corteo ripartirà per piazza del Comune, dove si terrà la manifestazione civile con gli interventi ufficiali della presidente Anpi Prato Angela Riviello e del sindaco. Alle 16.30 in piazza Santa Maria delle Carceri è prevista la cerimonia di Ammainabandiera e per concludere alle 17 nel Salone Consiliare del Palazzo Comunale ci sarà il concerto per la Festa della Liberazione a cura del Concerto cittadino Edoardo Chiti. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare. Sempre nel giorno dell’anniversario, giovedì 25 aprile, ci sarà l’apertura straordinaria del Museo della Deportazione e Resistenza dalle 10 alle 19 con visite guidate dalle 11 alle 16. Ingresso libero e prenotazione obbligatoria. Altro evento per la Festa della Liberazione del 25 aprile è il “Pranzo Partigiano” al Circolo Arci Risaliti di San Giusto organizzato da Anpi Prato. Necessaria la prenotazione.

Lunedì 29 aprile alle 21 al Cinema Eden ci sarà la proiezione del film di Ettore Scola “Una giornata particolare”, promosso dal Comune di Prato. A conclusione di questo ciclo di eventi, sabato 4 maggio alle ore 18 ci sarà la lettura del libro di Benedetta Tobagi “La Resistenza delle donne” accompagnata da intermezzi musicali. L’evento è promosso da Anpi provinciale Prato. Luogo in fase di definizione, per maggiori dettagli https://www.anpiprato.it/

Pisa

Si svolgerà giovedì 25 aprile la cerimonia commemorativa del 79° anniversario della Liberazione, quest’anno dedicata al ricordo di Carlo Smuraglia. Il programma della giornata – organizzata dal Comune di Pisa insieme alla Provincia di Pisa, alla Prefettura e alla sezione Anpi di Pisa – prevede alle 9 in piazza Caduti di Cefalonia e Corfù la deposizione di una corona di alloro al monumento della Divisione Acqui (a cura del Comune di Pisa e dell’associazione nazionale Divisione AcquiPisa), alle 9.45 nella Chiesa di Santa Caterina d’Alessandria la Santa Messa e preghiera alla cappella dei caduti con la deposizione di una corona di alloro presso la Cappella dei caduti (a cura della Prefettura di Pisa). A seguire, in piazza XX Settembre, la deposizione di una corona di alloro sulla lapide dei caduti (a cura del Comune di Pisa e Comitato Provinciale di Anpi) e la cerimonia istituzionale per la celebrazione del 78° anniversario della Liberazione, a cui parteciperanno le autorità cittadine. A chiusura della giornata, alle 17.30 in Logge dei Banchi, il concerto a cura della Società Filarmonica Pisana.

Cascina

“Libertà è partecipazione” è il titolo scelto per gli eventi organizzati per festeggiare la Liberazione con laboratori e testimonianze. Mercoledì 24 doppio appuntamento in biblioteca: alle 18 laboratori teatrali e musicali diretti da “Solocanto op64” aperti al pubblico e alle 20.30 “Canti e lettere della Resistenza” (regia di Fred Santambrogio, direzione musicale di Pilar Bravo) con le attrici Erika Urban e Aurora Cimino. Giovedì 25 le celebrazioni ufficiali, con ritrovo alle 10 sotto il Municipio e corteo fino al Monumento ai Caduti per la deposizione della corona, con l’accompagnamento della Filarmonica Municipale “G.Puccini”. Alle 16.30 gli eventi si sposteranno a Pettori in piazza Delfo Galletti per il concerto “Vogliam la pace e non vogliam mai più la guerra” a cura di Controcanto Pisano.

Sabato 27 nuovo appuntamento in Biblioteca per la presentazione, alle 18, del libro “Fascisti contro la democrazia” di Davide Conti, in collaborazione con Punto Einaudi Pisa. A chiudere le manifestazioni legate alla Liberazione sarà lo spettacolo “A Sud di Gaber” con Giulio D’Agnello, in programma domenica 28 aprile alle 18 alla Citta del Teatro (evento a pagamento, info a biglietteria@lacittadelteatro.it).

Lucca

In occasione delle celebrazioni del 25 aprile, Festa della liberazione, l’associazione Toscana Volontari della Libertà, ha programmato una serie di iniziative tese a ricordare i valori legati a questa importante ricorrenza. Il primo evento in programma è legato alla Costituzione italiana. Mercoledì 24 aprile alle 9 il sindaco di Lucca Mario Pardini, l’assessore alla scuola Simona Testaferrata, la presidente di ATVL Simonetta Simonetti, il direttore del Centro Studi di Storia Contemporanea “Carlo Gabrielli Rosi” Andrea Giannasi, consegneranno agli studenti della scuola media “Carducci” di Lucca copie della Costituzione Italiana. L’evento in collaborazione con l’amministrazione comunale di Lucca.

Mercoledì 24 aprile alle ore 18 in diretta dalla sede del Centro Studi di Storia Contemporanea “Carlo Gabrielli Rosi”, Andrea Giannasi terrà una lezione sul tema della pluralità delle Resistenze. Le Resistenze: la pluralità della lotta di Liberazione: dal Regio Esercito a Cefalonia agli Internati Militari Italiani, dai partigiani cattolici, autonomi, comunisti, socialisti, azionisti al Corpo Italiano di Liberazione, dal Clero alle donne.

Le ragazze del ’45. Giovedì 25 aprile alle ore 15,30 presso il circolo delle Chiavi d’oro si terrà l’iniziativa “Le ragazze del ‘45”. Simonetta Simonetti intervisterà dieci donne raccogliendo le testimonianze legate alla guerra e alla liberazione. Evento in collaborazione con l’amministrazione comunale di Lucca.

Venerdì 26 aprile i soci e gli aderenti ad ATVL seguendo il percorso della memoria fatto dai martiri e dai protagonisti della lotta di liberazione apporranno coccarde presso la lapide dedicato ad Augusto Mancini, la lapide agli Oblati, la lapide in ricordo di Don Aldo Mei e le indicazioni stradali ad Aldo Muston, ad Augusto Mancini, in piazza dei caduti nei lager, ad Enea Melosi, a Giovanni Carignani.

Venerdì 26 aprile alle ore 18 in diretta dalla sede del Centro Studi di Storia Contemporanea “Carlo Gabrielli Rosi”, Simonetta Simonetti terrà una lezione sul tema “La Resistenza taciuta”. Le donne e la lotta di liberazione tra rimozione, esclusione e cancellazione.

Infine sabato 27 aprile presentazione, a distanza di due anni dall’inaugurazione, del lavoro svolto dall’Archivio del Centro Studi di Storia Contemporanea “Carlo Gabrielli Rosi”. Tra documenti inediti, fotografie, curiosità, l’archivio ha già raccolto oltre 3.000 fotografie del periodo tra la Grande Guerra e la Seconda guerra mondiale e migliaia di documenti. Ne parlano il direttore del Centro Studi Andrea Giannasi con la presidente di ATVL Simonetta Simonetti. Sarà possibile seguire le conferenze e sul sito www.atvl.it e sui social dell’associazione e del Centro Studi.

Follonica

Il 25 aprile Follonica ricorda la Liberazione nazionale dal regime nazista e fascista con una serie di cerimonie e iniziative. La cerimonia della Liberazione d’Italia avrà inizio alle 10.30 di fronte al palazzo comunale, in largo Felice Cavallotti, dove verrà deposta una corona di fronte alla nuova targa dedicata agli internati militari. Lì, accompagnati dalla filarmonica G. Puccini e dai rappresentanti delle forze dell’ordine, il sindaco Andrea Benini, il presidente dell’Anpi di Follonica Claudio Bellucci inizieranno il corteo per le vie cittadine, con deposizione delle corone di alloro in ricordo dei Caduti. Alle 11.30 è previsto l’arrivo al parco della Rimembranza. Durante l’iniziativa organizzata dall’Anpi sezione Virio Ranieri che si terrà al Casello Idraulico di via Roma a partire dalle 17 si terrà un concerto di canzoni popolari con Lapo Marliani e Filippo Nencioni.

Siena

Le celebrazioni ufficiali inizieranno all’Asilo monumento dei giardini della Lizza alle ore 15.45 con le autorità cittadini e provinciali che deporranno una corona di alloro in onore dei Caduti della guerra. Alle ore 15.55 il corteo partirà e sfilerà per le vie cittadine preceduto dalla Banda Città del palio per fare tappa al rettorato dell’università di Siena per la deposizione di una seconda corona di alloro con la cerimonia che si ripeterà alla Sinagoga. Alle 16.30 il corteo arriverà in piazza del Campo per il saluto delle autorità.