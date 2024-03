PISA – Il nastro del Good Ai Lab, laboratorio multidisciplinare legato all’Intelligenza artificiale dell’Università di Pisa, è in programma il 26 marzo.

L’iniziativa nasce per essere uno spazio di ricerca e servizi per la ‘buona Intelligenza artificiale’. Due gli obiettivi: sviluppare metodi e benchmark indipendenti per la valutazione del grado di adeguatezza dei sistemi rispetto ai principi della ‘buona Ia’; fornire servizi di consulenza, valutazione e certificazione rivolti ad aziende e pubblica amministrazione relativamente al grado di conformità di loro applicazioni rispetto ai principi della ‘buona Ia’.

Tra i temi che saranno affrontati durante l’incontro del 26 marzo, la regolamentazione dell’Intelligenza artificiale; le politiche industriali e l’impatto dell’Ia nelle aziende; la centralità delle persone nell’Intelligenza artificiale e le sfide etiche che l’IA generativa ci pone.