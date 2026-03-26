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FIRENZE – Sono 410 le persone censite senza un tetto fisso alla fine di gennaio 2026 a Firenze.

È quanto emerge per la prima volta da un quadro nazionale tracciato dall’Istat in collaborazione con la Federazione italiana organismi per le persone senza dimora, che ha analizzato i 14 Comuni italiani più grandi.

La maggioranza in strada, seconda città dopo Genova

Tra i 410 senza dimora fiorentini, il 59% – ovvero 242 persone – vive e dorme per strada, senza un alloggio stabile. Si tratta della seconda percentuale più alta tra le città analizzate, quasi 15 punti sopra la media nazionale del 44,6%. Solo Genova fa peggio, con un 66% di persone che trascorrono le notti all’aperto. Il resto trova riparo in strutture dedicate.

Strutture di accoglienza: 208 posti, quasi piena

A Firenze operano cinque immobili adibiti all’accoglienza, per un totale di 208 posti letto. L’occupazione sfiora l’81%, in linea con la media italiana. La maggior parte degli ospiti sono stranieri, con un’età compresa tra i 30 e i 60 anni.

L’identikit di chi dorme in strada: uomini, portici e pronto soccorso

Chi vive in strada – prevalentemente uomini – improvvisa ripari in spazi urbani protetti: portici, sottopassi, ingressi di banche con sportelli automatici, dehors di ristoranti e street food, fino ai pronto soccorso (come quello dell’ospedale San Giovanni di Dio, ma non è un caso isolato). Una persona su tre, però, dorme completamente all’aperto: su panchine di piazze, giardini o ai bordi dei parcheggi.

Dal punto di vista geografico, il 32% si concentra nel centro storico, il 41% lungo viali e arterie principali. Il resto si distribuisce in zone residenziali e periferiche.

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