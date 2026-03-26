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FIRENZE – I Nas di Firenze hanno eseguito un sequestro preventivo nei confronti di due piattaforme internet accusate di pubblicizzare e vendere illegalmente farmaci online.

I siti colpiti sono mounjaroitaly.org e farmaciamazini.com. L’operazione è scattata dopo una denuncia di una società farmaceutica, che aveva segnalato la commercializzazione non autorizzata di uno dei suoi prodotti, dal valore di circa 350 euro.

Gli investigatori hanno identificato le due piattaforme, che offrivano in vendita medicinali soggetti a prescrizione medica obbligatoria, senza alcuna garanzia sanitaria né controllo medico.

I siti eludevano sistematicamente l’obbligo di ricetta. Uno utilizzava indebitamente nome e dati di una farmacia reale a Roma, estranea ai fatti; l’altro riportava il nome di una farmacia inesistente. Tali accorgimenti miravano a illudere i consumatori sull’autenticità e affidabilità dei canali di vendita.

Tecnicamente, i portali erano registrati con sim straniere, domini in Pakistan e Lituania, server negli Stati Uniti e pagamenti deviati su conti esteri tramite Iban indicati per gli acquisti.

Il gip del Tribunale di Firenze ha ravvisato reati come uso illecito di segni distintivi, introduzione di prodotti con marchi falsi, frode in commercio e vendita di farmaci non autorizzati. Inoltre ha disposto il sequestro per il concreto rischio alla salute pubblica. L’accesso ai siti è stato inibito.

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