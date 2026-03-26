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SAN MARCELLO PISTOIESE – Una scossa di terremoto è stata registrata questa mattina alle 9.40 in provincia di Pistoia, a 7 chilometri a nord del capoluogo, con magnitudo tra 3.9 e 4.4.

Il terremoto è stato avvertito in varie zone circostanti, nonostante la profondità di 52 chilometri. Notizie arrivano dal Mugello, dal Pratese, dal Fiorentino e dalle province della costa nord. L’evento è stato avvertito pure in Emilia-Romagna, secondo le prime testimonianze raccolte sui social e dalle centrali di monitoraggio.

Si tratta del secondo episodio in meno di 24 ore. Ieri pomeriggio, una scossa di magnitudo 4 aveva avuto epicentro a Fosdinovo, in Lunigiana (Massa-Carrara).

https://www.agenziaimpress.it/scossa-di-terremoto-in-toscana-di-magnitudo-4-0-trema-la-terra-a-fosdinovo/

Quel sisma aveva provocato paura diffusa ma, fortunatamente, nessun danno a persone o cose.

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