BAGNO VIGNONI – Sabato 9 e domenica 10 settembre I Colori del libro tornano ad animare Bagno Vignoni, gioiello termale della Val d’Orcia patrimonio Unesco, con la XIV edizione della rassegna interamente dedicata alla valorizzazione della piccola e media editoria.

L’evento è voluto dal Comune di San Quirico d’Orcia, finalista capitale italiana del libro 2023, con il coordinamento del portale toscanalibri.it. A firmare l’illustrazione il vignettista Emilio Giannelli. “I Colori del libro” ha il patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Siena e Associazione Europea delle Vie Francigene. Aderisce al Patto per la lettura e ha la collaborazione di Librorcia e Albergo Posta Marcucci.

Tra gli ospiti giornalisti, scrittori, attivisti, storici e personaggi televisivi che, sabato e domenica pomeriggio, si alterneranno sul palco nel giardino di Piazza del Moretto con presentazioni a ciclo continuo proponendo le loro ultime novità editoriali. In programma anche la mostra mercato di libri usati, antichi e d’occasione nella suggestiva piazzetta del Moretto con librai ed espositori selezionati e provenienti da tutta Italia. Presente per il secondo anno consecutivo l’Officina degli Stampatori – Associazione culturale Emporium Athestinum con piccole macchine da stampa che permetteranno ai visitatori di diventare tipografi per un weekend, preparando segnalibri e poster personalizzati. E domenica mattina non manca poi l’appuntamento con la Passeggiata letteraria da San Quirico d’Orcia a Bagno Vignoni alla scoperta di alberi, viti e olivi della Val d’Orcia, in viaggio con Francesco Ferrini, docente di Arboricoltura generale e coltivazioni arboree all’Università degli Studi di Firenze e la guida ambientale Valentina Pierguidi (per info e prenotazioni +393791789747 -redazione@toscanalibri.it).

Sabato 9 settembre alle 15.00 inaugura il ciclo di incontri Cristiano Rafanelli con i suoi enigmi con duplice soluzione contenuti nel libro “Era già morto quando fu ucciso” (Betti Editrice). A seguire, alle 15.30, Roberta Tosi presenta “L’arte di Tolkien” (Agenzia Alcatraz) in cui analizza colori, visioni e suggestioni dal creatore della terra di mezzo. Alle 16.00 protagonista l’attrice e showgirl Gaia Zucchi con “La vicina di Zeffirelli” (De Nigris), volume a cui affida segreti e aneddoti di una vita sopra le righe vissuta con delicatezza. Spazio allo sport alle 16.30 con il giornalista Enzo Bucchioni che in “Luciano Spalletti il vincente” (TEA) racconta la storia di un allenatore dallo stile unico, dentro e fuori dal campo, fresco di nomina come Ct della Nazionale. Alle 17.00 si parla di politica con David Allegranti a partire dal suo “Quale PD. Viaggio nel partito di Elly Schlein” (Laterza), mentre alle 17.30 Tonia Cartolano, volto del mattino di Skytg24, presenta “Leadhers. Donne e storie di straordinaria normalità” (Santelli) in cui affronta il tema delle leadership al femminile. Alle 18.00 incontro con il direttore dell’Ansa Luigi Contu, autore de “I libri si sentono soli” (La nave di Teseo), un romanzo di avventure letterarie per chi ama i libri e i segreti che nascondono. Alle 18.30 il giornalista Paolo Borrometi presenta “Traditori. Come fango e depistaggio hanno segnato la storia italiana” (Solferino), una storia, alternativa e potente, del lato oscuro del Paese. Alle 19.00 sarà Michele Cucuzza, a partire dal libro “Guarda, cos’è? Il romanzo di Ustica” (Baldini+Castoldi), a ricordare una tragedia per la quale ancora oggi non è stata data ai familiari delle 81 vittime una spiegazione. Chiude il ciclo di incontri del sabato, alle 19.30, il giornalista e scrittore Andrea Vianello con “Storia immaginaria della mia famiglia” (Mondadori), un’inedita e originalissima ricostruzione dell’Italia degli anni Sessanta e Settanta.

Domenica 10 settembre gli incontri ripartono alle15.00 con Marialuisa Bianchi e “La promessa di Ekaterina” (END), seguita alle 15.30 da Gianluca Barbera con “Il segreto del Gran Maestro” (Chiarelettere), il romanzo sulla massoneria e sull’Italia dei poteri occulti. Alle 16.00 il giornalista del quotidiano La Nazione Gigi Paoli presenta “La voce del buio” (Giunti), non un semplice thriller, forse più un noir della psiche. Dove sta di casa la felicità? Provano a rispondere alla 16.30 Francesca Fiore e Sarah Malnerich, le bad influencer fondatrici di @mammadimerda più amate dalle donne, con “Angele del focolare” (Feltrinelli). Alle 17.00 incontro con lo storico Gianni Oliva per parlare de “Il purgatorio dei vinti” (Mondadori) in cui ricostruisce la storia dei prigionieri fascisti nel campo di Coltano, alle porte di Pisa. Alle 17.30 Leonardo Gori presenta “La libraia di Stalino” (TEA), nuova avventura del capitano Bruno Arcieri, mentre alle 18.00 ci sarà Marco Vichi con il suo commissario Bordelli protagonista di “Nulla si distrugge” (Guanda). Alle 18.30 presente Fulvio Abbate con “Lo stemma” (La Nave di Teseo), un romanzo dal forte sapore etico, il cui bersaglio manifesto è la mediocrità come unico vero talento possibile, vincente nella società in cui viviamo. “Francesca. Storia di un amore in tempo di guerra” (Solferino) è il libro di Felice Cavallaro che verrà presentato alle 19.00 per ricordare, a 31 anni dalla Strage di Capaci, l’impegno e il sacrificio di Francesca Morvillo e Giovanni Falcone. Infine alle 19.30 a chiudere la XIV^ edizione della rassegna sarà Giuliana Sgrena con “Baghdad, i giorni del sequestro” (Round Robin Editrice) in cui ricostruisce la vicenda che nel 2005 l’ha vista suo malgrado protagonista.

I Colori del Libro – Mostra mercato Sabato 9(15.00/22.00) – Domenica 10 (10.00/20.00) settembre 2023.