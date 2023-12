FIRENZE – Una notte lunga un anno, la più lunga quella di domenica 31 dicembre, da festeggiare nelle piazze della Toscana per salutare il 2023 e dare il benvenuto al 2024. Tanti gli appuntamenti nelle città di tutta la regione tra fuochi d’artificio, concerti, spettacoli e brindisi.

A Firenze il 31 dicembre appuntamento in sei piazze. In piazza della Signoria il concerto di Diodato; in piazza San Giovanni spazio al gospel mentre in piazza Santissima Annunziata protagonista sarà la musica jazz. Invece in piazza Santa Croce ad animare la notte sarà un’orchestra dal vivo, accompagnata da danze mentre piazza del Carmine farà da cornice a musica pop; per le vie d’Oltrarno si esibirà una marching band.

Il 31 dicembre a Siena il Capodanno, come da tradizione, si festeggia in piazza del Campo. Protagonista della notte di San Silvestro Emma Marrone. Parteciperanno al Capodanno senese anche il duo comico PanPers e Dj Angelo di Radio DeeJay . L’inizio della serata sarà alle 21.45.

A Prato l’ultimo dell’anno si festeggia con un party diffuso nel centro storico con concerti e djset nelle vie, nelle piazze e nei locali cittadini. Saranno coinvolti 12 tra artisti e gruppi musicali e 16 i locali che hanno aderito all’iniziativa. Tra tanti il concerto del duo drag Karma B e il dj set a cura di Radio Bruno.

I protagonisti della festa di Capodanno ad Arezzo, saranno gli Editors che daranno vita a un dj set dal gusto prettamente british, tra indie rock, ricerca stilistica e hit. La musica durerà fino alle 2.

Un Capodanno per i giovani quello di Pisa. Sarà Fabri Fibra il protagonista del concerto dell’ultimo dell’anno in piazza dei Cavalieri organizzato dal Comune. Le sue canzoni (da Caos a Parafulmini, fino a Stavo pensando a te) faranno da colonna sonora di una festa che vedrà sul palco anche speaker e dj di Radio Deejay.

Il 31 dicembre Stazioni Lunari in Piazza della Resistenza a Scandicci con una line-up assolutamente inedita. Nella notte di Capodanno Ginevra Di Marco, Piero Pelù e Bandabardò per la prima volta sul palco tutti insieme.

Il 31 dicembre Lucca festeggia in Piazza Santa Maria a partire dalle ore 22. Super ospite della serata sarà Sabrina Salerno. Sarà sul palco di Piazza Santa Maria per uno spettacolo trasversale ed esclusivo, che ripercorrerà le tappe più significative della sua carriera, e per un brindisi insieme alla città. Prima di lei il dj Federico Avanzati e la musica coinvolgente della Auto-Reverse Band, con uno show dance che partirà dal repertorio anni ‘70 per proseguire fino alle hit dei nostri tempi. E infine, a chiusura della serata il dj set del lucchese Luca Maffei per festeggiare l’inizio del nuovo anno ballando al ritmo della migliore musica italiana ed internazionale.

L’ultimo dell’anno a Pistoia presenta tre eventi per tutte le età. Si comincia nel pomeriggio alle 17 al Funaro con lo spettacolo di clown e giocoleria dedicato ai bambini e alle loor famiglie. Lo spettacolo “Yes Land” vedrà in scena Giulio Lanzafame. Si prosegue con i capolavori della canzone classica napoletana, Peppe Servillo & Solis String Quartet portano in scena al Teatro Manzoni (ore 21,30) un nuovo concerto, questa volta interamente dedicato a Renato Carosone. Gran finale di serata in Piazza Duomo dalle 23 (ingresso libero) con lo spumeggiante “Capodanno ‘70-80″ il live show di Radio Mitology.

Una maxi festa alla Terrazza Mascagni per festeggiare l’ultima notte dell’anno a Livorno. Ci saranno i fuochi d’artificio e un DJ Set a cura di The Cage e il concerto dei Gary Baldi Bros.