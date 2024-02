SIENA – Per Iris, 10 anni, sarà un giorno difficile da dimenticare. Il 3 febbraio riceverà in regalo un cavallo, Dacia.

Un desiderio comune tra i più piccoli, ma che nel suo caso assume un valore aggiunto, in quanto è affetta da un radbomiosarcoma, una forma tumorale molto aggressiva tipica dei bambini, ed è attualmente ricoverata all’ospedale Meyer di Firenze.

Il dono è stato reso possibile grazie all’intervento di Make-A-Wish Italia, che dal 2004 si occupa di realizzare le volontà di chi è colpito da gravi patologie. L’animale sarà consegnato dal reparto Carabinieri biodiversità di Siena presso il Club ippico Bellavista di Torrita di Siena. La struttura è stata scelta personalmente dalla famiglia.

Il cavallo che Iris potrà accudire ogni giorno è di razza di Monterufoli, di piccola statura, dal manto morello e dal temperamento pacato e docile. E’ stato allevato e addestrato all’interno della Riserva naturale statale di Cornocchia: una delle cinque che i carabinieri gestiscono in maniera diretta.

L’esemplare selezionato appartiene a una tipologia in via di estinzione e come nel caso dell’Asino dell’Amiata, tra i compiti del nucleo Biodiversità c’è anche quello di garantire la protezione per specie a rischio.

“Siamo stati contattati da Make-A-Wish circa due mesi fa – racconta il capitano Marta Simonetti -. Il desiderio della bambina era di avere un cavallo nero. I medici ci hanno dato tutta una serie di indicazioni su come dovesse essere il cavallo. Noi abbiamo ricevuto tutta la massima collaborazione da tutti i reparti dei carabinieri e abbiamo individuato questa razza, la Monterufoli, originaria del Pisano, che era in linea con quelle caratteristiche”. Per Iris sarà una sorpresa. La più bella possibile.