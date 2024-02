PISA – Grave incidente all’ippodromo San Rossore di Pisa. Un fantino polacco, Dominik Pastuska, è caduto da cavallo, dopo aver sbattuto contro un ostacolo.

L’uomo, un atleta esperto, è stato trasportato al pronto soccorso con un grave trauma cranico e un trauma toracico. Non era cosciente. Le sue condizioni sono serie e in questo momento è ricoverato in prognosi riservata. Il fatto è avvenuto durante la quarta corsa al galoppo, premio Oleandro, sulla distanza dei 3500 siepi e a circa metà gara il cavallo War Brave.