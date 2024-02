FIRENZE – Per l’edilizia residenziale pubblica sono stati stanziati 10 milioni di euro, derivanti dal Fondo di sviluppo e coesione regionale.

“Abbiamo voluto inserire l’Erp in questo programma vista l’estrema necessità di offrire opportunità abitative alle fasce più deboli – ha spiegato il presidente della Regione Eugenio Giani -. Il fabbisogno di case popolari è elevatissimo – ha proseguito – : anche per questo raddoppieremo l’effetto di questo provvedimento cofinanziandolo per almeno altri dieci milioni di euro con risorse regionali”.

I progetti che verranno finanziati saranno decisi nel giro di qualche settimana, in seguito a un accorto tra il governo toscano e quello nazionale. “Cercheremo di destinare i finanziamenti a quegli interventi per i quali sia già in fase avanzata la fase progettuale – ha evidenziato l’assessore regionale Serena Spinelli -. Vogliamo che l’effetto di queste risorse dia il suo risultato in tempi brevi”.