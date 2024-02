PISA – E’ morto Dominik Pastuszka. Il fantino polacco, 35 anni, era rimasto ferito giovedì nel corso di una gara all’ippodromo di San Rossore, a Pisa.

Nella caduta aveva riportato diverse fratture, che avevano provocato un’emorragia cerebrale. Le condizioni dell’uomo erano apparse subito disperate: giunto non cosciente all’ospedale Cisanello di Pisa, era stato operato in neurochirurgia per poi essere trasferito in terapia intensiva. Lascia la compagna e una figlia di appena un anno e mezzo. Nell’incidente era rimasto ferito anche il cavallo War Brave, poi soppresso dai veterinari.