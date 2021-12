SIENA – Il centro trapianti di rene dell’Azienda ospedaliero-universitaria senese torna ad essere operativo dal 10 gennaio grazie ad un accordo tra Aou Senese e Aou Careggi, appena sottoscritto.

Lo rende noto la stessa Azienda il cui dg Antonio Barretta spiega: “Abbiamo fatto squadra e questo è un grande risultato. L’importanza della collaborazione tra le due aziende, in sinergia con l’Organizzazione Toscana trapianti e il Coordinamento regionale trapianto di rene, ci consente di tornare ad essere operativi nelle more che sia espletata la procedura concorsuale per il reclutamento di un docente universitario esperto di trapianto di rene”.

In particolare, spiega Barretta, “Careggi integrerà le competenze clinico-chirurgiche dell’Aou Senese mediante l’individuazione di professionisti in grado di supportare l’attività del centro per un periodo di 6 mesi a partire dal 10 gennaio. Le attività dei chirurghi fiorentini per l’integrazione dell’équipe chirurgica senese saranno organizzate in modo flessibile in relazione alle particolari esigenze delle attività di trapianto dei due centri. Sperimentiamo un modello collaborativo che in futuro potrebbe essere utile per venire incontro alle esigenze delle altre sedi del trapianto di rene, pertanto, questa esperienza rende l’intero sistema sanitario regionale più solido».

“La condivisione di alte professionalità, come investimento nella disseminazione delle conoscenze per l’attività ad elevata complessità assistenziale del trapianto renale, è una preziosa opportunità di crescita per il modello sanitario toscano – sottolinea il dg di Careggi, Rocco Damone -. Questo accordo fra aziende è un primo passo verso un nuovo orizzonte culturale che individua Siena e Firenze al centro dell’attualità delle nuove sfide assistenziali, in una realtà sanitaria globale, dove interdipendenza dei sistemi e interazione delle tecniche, rappresentano le più efficaci strategie a tutela della salute”.

L’Aou Senese e l’Aou Careggi, insieme a quella Pisana, avevano già sottoscritto il protocollo d’intesa interaziendale per attività chirurgica nell’ambito del trapianto del rene, presentato a Firenze lo scorso 26 novembre: l’accordo tra Siena e Firenze nasce da questa intesa.