FIRENZE – Esultano i trumpisti toscani. Alle congratulazioni ufficiali arrivate dalla premier Meloni, si sono aggiunte quelli di diversi politici di centrodestra. La vittoria del tycoon, eletto 47° presidente degli Stati Uniti, è usata come pretesto per attaccare la sinistra.

Come testimonia l’europarlamentare leghista Susanna Ceccardi: “Il gigante è tornato e la sinistra trema! Donald Trump ha vinto e con lui trionfano il patriottismo, la libertà e la forza di chi non si piega al pensiero unico. Mentre i ‘sinistri’ si aggrappano alle loro illusioni, noi celebriamo la vittoria del coraggio e dell’orgoglio dei nostri alleati patrioti americani”.

Per Antonfrancesco Vivarelli Colonna con Trump tornerà anche la pace tra Ucraina e Russia. “Donald Trump ha trionfato nelle elezioni presidenziali negli Stati Uniti.

Una vittoria a valanga, voluta dal popolo che si è espresso chiaramente. A nulla è valso l’impegno del solito circo mediatico, delle star di Hollywood, degli intellettuali di sinistra. La voce della gente è stata più forte: l’America ha scelto di credere nella pace, nella verità, nel progresso distante dalle ideologie woke ridicole e fallimentari. Ma soprattutto gli Stati Uniti hanno scelto di contrastare il politicamente corretto, la falsità di chi predica bene e razzola male – ha detto il sindaco di Grosseto -. Con Trump cambia la geografia politica mondiale: ora la pace nel conflitto tra Russia e Ucraina, ne sono certo, è più vicina. La vittoria di Trump è un segnale importante anche in chiave italiana: la sinistra non ha idee e se le ha sono fallimentari. I dem non riescono ormai da tempo a intercettare il volere del popolo, sono establishment. Il politicamente corretto è sepolto. Viva la libertà. Viva gli Stati Uniti d’America”.

Visione in linea con quella espressa da Fabrizio Rossi, deputato di Fratelli d’Italia: “Non sono un esterofilo, non lo sono mai stato. I miei punti di riferimento sono da sempre in Italia, il paese più bello al mondo. I miei riferimenti culturali politici e religiosi. Trovo negli USA e nella sua società contraddizioni enormi, che non ammiro. È certo però che Trump, il nuovo presidente degli Stati Uniti, ha stracciato il politicamente corretto, i benpensanti di sinistra che adesso rosicheranno e, dopo uno dei peggiori presidenti della storia del suo paese, mi auguro possa essere un punto di riferimento e un alleato dell’Italia solido. Insieme a Giorgia Meloni, possa lavorare per cambiare certe assurdità di questo mondo alla deriva”.

