SAN GIMIGNANO – Il Comune di San Gimignano si avvicina ai cittadini e sceglie di comunicare con un’applicazione per smartphone. Si tratta di Municipium, app del Gruppo Maggioli, la più completa e la più premiata, già attiva con successo in più di 1000 enti italiani.

I servizi

Municipium è lo strumento adatto a un’amministrazione digitale e amica del cittadino perché permette una comunicazione semplice e immediata a doppio senso: il Comune può informare i propri cittadini e i cittadini possono interagire con il proprio Comune. L’app offre infatti al Comune la possibilità di inviare ai cittadini comunicazioni istantanee con il sistema di notifiche push, e di segnalare gli eventi presenti sul territorio. I cittadini possono condividere eventi e news comunali via sms, Whatsapp e social network direttamente dall’app, e possono consultare facilmente le mappe dei punti di interesse del Comune, aggiornati con le informazioni di contatto e gli orari di apertura. Municipium fornisce anche un’ampia gamma di servizi per la raccolta differenziata: all’interno ci sono informazioni sul centro di raccolta comunale, il ritiro rifiuti ingombranti e un glossario per differenziare correttamente i rifiuti.

Sempre in contatto con il Comune

Inoltre, i cittadini possono mettersi in diretto contatto con il Comune grazie alla comoda funzione delle Segnalazioni, con cui possono inviare segnalazioni geolocalizzate e corredate di foto, per esempio di un cartello stradale rovinato oppure una buca nell’asfalto, e allo stesso modo comunicare i propri suggerimenti al Comune tramite la categoria di segnalazioni ‘Idee e proposte’. Grazie al modulo Protezione Civile, il Comune può infine informare i cittadini sugli stati di allerta del territorio, comunicare bollettini meteo e rendere disponibili utili norme di comportamento da attuare in caso di emergenza.

Sindaco Marrucci: «Sarà più facile dialogare con l’Amministrazione e più facile per l’Amministrazione stessa informare e interagire con i cittadini»

«Con la nuova App e con il rinnovo totale del portale – afferma il sindaco Andrea Marrucci – prosegue il cammino nel segno dell’innovazione intrapreso dalla Giunta. Dopo l’introduzione del PagoPA per i pagamenti dei servizi comunali, dei pannelli di infomobilità per il sistema della sosta cittadina, delle carte di credito per l’accesso ai servizi di TPL, è la volta della “porta di accesso digitale” alle informazioni e ai servizi erogati dal Comune, impiegando al massimo le nuove tecnologie. Con la nuova APP e il nuovo portale istituzionale sarà più facile dialogare con l’Amministrazione e più facile per l’Amministrazione stessa informare e interagire con i cittadini, che è ciò che ci preme. Le soluzioni messe in campo sono le più complete nel settore, in grado di garantire semplicità d’uso, completezza delle funzionalità, risparmio grazie alla comunicazione digitale e possibilità di sviluppo futuro. E’ un piccolo obiettivo di legislatura raggiunto che vogliamo contribuisca a mantenere l’Amministrazione sempre più al passo con i tempi e orientata a soddisfare le esigenze e i bisogni dei sangimignanesi e dei nostri visitatori»

Nuovo sito web

L’App Municipium è disponibile gratuitamente su tutti store online e guarda già alle prossime versioni che andranno a implementare e innovare la sua offerta. Per i Comuni come San Gimignano che desiderano rinnovare il proprio sito internet, Municipium ha inoltre creato un nuovo modello di sito web comunale intuitivo e responsive, grazie al quale sarà possibile gestire i contenuti di app e sito in modo integrato, risparmiando tempo e guadagnando in efficienza.

Assessore Bartalini: «Saremo ancora più attenti alle segnalazioni e ai consigli dei cittadini»

«Con Municipium – afferma l’assessore all’innovazione tecnologica Gianni Bartalini – l’Amministrazione si aprirà sempre di più all’ascolto della comunità. L’obiettivo grazie a Municipium è, infatti, quello di comunicare meglio con i nostri cittadini. Saremo ancora più attenti alle segnalazioni e ai consigli dei cittadini grazie alla comoda funzione “Segnalazioni” dell’app, che ci consentirà di ottimizzare e rendere più efficiente l’attività sul territorio. Potremo inoltre concretizzare un vero risparmio nell’ambito della comunicazione, che fino ad ora è stata veicolata prevalentemente tramite volantini cartacei, andando a utilizzare Municipium come modalità parallela a quella tradizionale, per comunicare direttamente ai cittadini news, eventi e notizie di emergenza. Inoltre, anche San Gimignano entra a far parte della community di Municipium: grazie al comodo sistema multi-Comune viene, infatti, offerta ai cittadini la possibilità di accedere alle informazioni, alle news e ai punti di interesse anche di tutti gli altri Comuni che hanno già attivato l’app».

La presentazione alla città

La presentazione del nuovo sito internet e della app Municipium è prevista per lunedì 12 luglio alle ore 16.00 sulla pagina Facebook del Comune di San Gimignano. Per maggiori informazioni sui servizi disponibili dell’applicazione per il Comune, si può consultare il sito web www.municipiumapp.it .Per rimanere aggiornati sulle ultime novità di Municipium si possono seguire il blog ufficiale dell’app e le pagine Facebook e Twitter.