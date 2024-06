CASOLE D’ELSA – Si chiama Festival of the Sun e l’inizio è previsto per venerdì 21 giugno alle 15.30, ma, a poche ore dal suo avvio, sull’evento voluto e organizzato da Rick Rubin a Casole d’Elsa (Siena) in Toscana vige il massimo riserbo. Un Festival top secret. Poche righe sul sito ufficiale e sui social e niente di più ma l’attesa è grande per quello che potrebbe essere un vero e proprio evento esclusivo.

Al momento si sa solo che il Festival, organizzato dal più importante produttore discografico degli ultimi 20 anni, celebrerà il solstizio d’estate e, dopo la giornata di venerdì, con performance dalla ore 16.30 alle ore 20, si chiuderà sabato 22 giugno. Nel sito si specifica che si tratterà di una ‘celebrazione del solstizio d’estate nell’antico borgo di Casole d’Elsa, musica, arte, cinema e cultura’.

Rick Rubin è un leggendario produttore musicale. Altrettanto leggendario è il suo studio di registrazione a Malibu, California, lo Shangri-La, dove hanno prodotto la loro musica artisti come The Band, Eric Clapton, Bob Dylan, Neil Young, U2, Pearl Jam.

Da qualche anno Rubin, che ha prodotto Run-DMC , Public Enemy e LL Cool J., Metallica Red Hot Chili Peppers , Rage Against the Machine, Johnny Cash, ha acquistato una tenuta nel senese, a Casole d’Elsa. Pare che a suggerire a Rubin l’idea sia stato Jovannotti durante le session di uno dei due album in cui hanno collaborato insieme, nel 2017 e 2021.

«Eravamo a Villa Le Rose, tutte le mattine uscivo e andavo in giro nella campagna intorno a Siena, un’avventura divertente che mi ha fatto incontrare il mio buen retiro”, aveva dichiarato nel marzo 2020 alla rivista Firenze made in Tuscany.

Ora la svolta, Casole da buen retiro diviene luogo di eventi a sua firma. Ha deciso di aprire le porte della sua tenuta per la prima, segretissima, edizione del Festival of The Sun (venerdì 21 e sabato22) “scanditi dal ritmo della natura per celebrare la creatività in ogni sua forma”.

La data non è scelta a caso, evidentemente. Il 21 giugno è infatti il Solstizio d’estate e l’’unica immagine che finora circola di questa due giorni è proprio quella di una carta dei tarocchi dedicata al sole. Un’immagine iconica e misteriosa con il sole a illuminare la cavalcata di un bambino, in groppa a un cavallo bianco, che sventola una bandiera rossa. Sullo sfondo un muro e una serie di girasoli.

La comunicazione dell’evento, pubblicato sui principali siti di musica, per adesso non aggiunge altro (ospiti, temi, dettagli) ma viene richiesto a quanti sono interessati di seguire i canali social ufficiali. Tutti gli appuntamenti saranno gratuiti, fino a esaurimento dei posti. Attenzione dunque ai Social.

Rick Rubin è anche co-fondatore della celebre Def Jam Recordings, a Rubin si deve l’ascesa commerciale e la formazione artistica della musica hip hop degli anni ottanta, producendo per gli allora protagonisti della scena, LL Cool J, i Run DMC, i Beastie Boys, i Public Enemy e i Geto Boys.

Dopo aver lasciato Def Jam e aver fondato la sua etichetta American Recordings, si è cimentato in un gran numero di generi musicali, tra cui il country con Johnny Cash e le Dixie Chicks, l’heavy metal con Metallica, Danzig, Slayer e Slipknot, il rock con Mick Jagger e Tom Petty, l’hard rock con AC/DC, Aerosmith e Audioslave, il rock alternativo con Red Hot Chili Peppers, Linkin Park, System of a Down, Weezer e Strokes, il pop con Mel C, Shakira e Adele e ancora l’hip hop con Jay-Z e Kanye West.

Nel 2007 è stato nominato “il più importante produttore degli ultimi 20 anni” da MTV ed inserito nella lista annuale delle 100 persone più influenti del mondo stilata da Time. Lo stesso anno fu nominato presidente di Columbia Records, per poi lasciare l’etichetta nel 2012.