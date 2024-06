FIRENZE – Le richieste sono sono state quasi venti volte superiori ai posti necessari. Trecentotrentasei candidature per diciotto assunzioni a tempo indeterminato, nell’ambito del bando per giovani medici.

Professionisti destinati a ospedali periferici in tutta la Toscana. “Alla sanità toscana viene riconosciuta qualità ed eccellenza – ha affermato il presidente Eugenio Giani -. Non vogliamo rinunciare alla sanità pubblica e universalistica: anzi, la vogliamo rafforzare. E questo concorso è un ulteriore investimento in tal senso”.

E ancora: “Una sanità pubblica che funziona e capace di rispondere ai bisogni dei cittadini ha bisogno infatti di eccellenze e allo stesso tempo di servizi diffusi, in modo da garantire a tutti identiche opportunità di cura. Per farlo investiremo sulla sanità territoriale e nele case di comunità, ma abbiamo bisogno anche di medici negli ospedali lontani dai grandi centri o nelle isole”.