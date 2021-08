PRATO – Metti insieme lime, rum e menta e un pizzico di sana ironia e il gioco è fatto. Così devono aver pensato i titolari della Gelateria Il Morino a Prato che per questa seconda estate anomala, causa Covid, hanno inventato il gusto Green Pass.

Il certificato verde non serve per entrare e ordinare un cono o una coppetta ma si può degustare. Approfittando di sapori rinfrescanti contro il caldo torrido portato da Lucifero, il nuovo gusto piace molto ai giovani e non solo. Tanto che la produzione giornaliera è di 5-6 kg ma è destinata ad aumentare per esaudire tutte le richieste di clienti che dopo un primo assaggio tornano in gelateria e acquistare vaschette intere. Con buona pace del Covid, a Prato il green pass si mangia.