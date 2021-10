VOLTERRA – Il museo Guarnacci oltre Volterra: così si potrebbe definire la nuova iniziativa che sta prendendo forma a Volterra (Pisa) per valorizzare il patrimonio cullato all’interno del museo etrusco Guarnacci.

La giunta comunale di Volterra ha appena approvato il progetto ‘Guarnacci Diffuso. Il Museo etrusco Guarnacci di Volterra: cuore etrusco della Toscana’, nato per valorizzare il grande patrimonio di materiali archeologici della collezione del museo Guarnacci e per la promozione della cultura etrusca e della storia antica di Volterra. Il ‘Guarnacci Diffuso’ prevede la partecipazione del museo etrusco di Volterra alla diffusione della cultura etrusca attraverso il prestito temporaneo di materiali della propria collezione conservati nei depositi del museo e non esposti alla pubblica fruizione.

«Si tratta di un percorso di collaborazione e valorizzazione rivolto a musei, centri espositivi e istituzioni culturali prevalentemente appartenenti al territorio della Toscana, ma aperto a istituzioni di tutto il territorio italiano e di Paesi esteri – sottolineano il sindaco di Volterra, Giacomo Santi, l’assessore alle culture del Comune di Volterra, Dario Danti, e il direttore del museo etrusco Guarnacci, Fabrizio Burchianti – L’intento vuole creare sinergie tra il museo Guarnacci e altre realtà museali e culturali, promuovendo la conoscenza della cultura etrusca, e di Volterra in particolare, attraverso la valorizzazione del grande patrimonio archeologico del Guarnacci, sulla scorta di quanto proposto da grandi istituzioni museali internazionali».