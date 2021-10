PIENZA – Un trampolino di lancio per la promozione di giovani cantanti lirici. E’ il Concorso Internazionale per Cantanti Lirici «Città di Pienza» in programma fino a sabato nel borgo senese.

Promosso dall’Amministrazione comunale, il concorso giunto alla sua 11esima edizione segna un traguardo importante per una manifestazione che negli anni ha raccolto la partecipazione di cantanti provenienti da tutto il mondo e si è avvalsa della preziosa collaborazione di esponenti di spicco del mondo della lirica. Oltre a premi in denaro, audizioni e concerti, l’obiettivo principale che accomuna i giovani cantanti e la comunità pientina è la nascita dell’opera, la messa in scena dell’opera nella Piazza principale della «Culla del Rinascimento» Piazza Pio II, Patrimonio Mondiale dell’Umanità che tutto il mondo ammira. Questo è il risultato del lavoro di una intera comunità che da più di dieci anni si prodiga per la realizzazione dell’evento che vede protagonisti cantanti lirici provenienti da tutto il mondo. Il 31 luglio 2021 i cantanti vincitori del Concorso ed. 2019 hanno messo in scena l’Elisir d’amore di Gaetano Donizetti. Il 3 agosto 2019, i cantanti vincitori dell’edizione 2018, si sono esibiti in una delle opere più celebri di Giacomo Puccini, La Bohème, questi i frutti di «Accademia Opera Pienza».

Il Concorso Internazionale per Cantanti Lirici

Si svolge nella Sala Convegni «E. Balducci» del Conservatorio San Carlo Borromeo dove i partecipanti provenienti da 17 paesi del mondo si metteranno alla prova di fronte ad una Giuria internazionale formata da: Adua Veroni Pavarotti, presidente di Giuria; Simona Marchini; Francesca Barbieri, consulente musicale; Marc Cleméur, consulente di Opera Pienza in rappresentanza dei Teatri: «Deutsche Oper Berlin» «La Monnaie / De Munt – Brussels», «Aalto-Theater Essen»; Claude Cortese, Directeur de la Production Artistique Opera National du Rhin Opéra d’Europe – Strasbourg – Colmar – Mulhouse; Markus Laska, Agente Melos Opera

La presenza dei cantanti, che per tre giorni animeranno le strade, le piazze, allietando turisti e concittadini con i loro gorgheggi, contribuirà a donare a questa cittadina, patrimonio dell’Unesco, un’atmosfera unica, grazie alle loro voci e ai loro accenti internazionali, tanto da potersi definire «La piccola Salisburgo». Il Concorso si concluderà con la Finale in Concerto e Cerimonia di Premiazione che si terrà sabato 16 Ottobre alle h 21,00 presso la Chiesa di San Francesco.

Chi può partecipare?

Il Concorso è indirizzato alla promozione internazionale di voci nuove con particolare attenzione ai giovani cantanti lirici. Possono partecipare al Concorso Lirico «Città di Pienza» cantanti di tutte le nazionalità, appartenenti a tutti i registri vocali che, alla data della presentazione della domanda, abbiano compiuto il 18° anno di età o siano nati dopo il 31 dicembre 1985.

Come iscriversi

Le domande potranno pervenire entro l’11 ottobre 2021 all’indirizzo: iscrizioni.concorso.operapienza@comune.pienza.si.it, oppure nella sezione “iscrizione on-line” presente sul sito web www.operapienza.it dove si può consultare il regolamento in versione integrale (in italiano e in inglese) o tramite raccomandata, al seguente indirizzo: XI Concorso Internazionale per Cantanti Lirici «Opera Pienza» Comune di Pienza, Corso Il Rossellino, 61 – 53026 Pienza (Si).

I Premi

Vengono offerte borse di studio per un valore complessivo di 6.500,00 euro, oltre alla possibilità di prendere parte a scritture, prestigiose audizioni e concerti-premio offerti dai soggetti partner. Al primo classificato andrà una borsa di studio di 2.000 euro offerta dal Comune di Pienza, al secondo di 1.500 euro offerta dalla Fondazione S. Carlo Borromeo, al terzo di 1.000 euro offerta da Comune di Pienza.