Tempo lettura: 5 minuti

PISA – Il mare di fronte alla Torre pendente si vive meglio e in maniera più ecosostenibile in bus. Un accordo tra Comune di Pisa e Autolinee Toscane ha permesso di potenziare il servizio per il “Litorale Pisano”, a partire dall’11 giugno e fino al 31 agosto 2025, con le linee 10 e 20 che da Pisa raggiungono Marina di Pisa, Tirrenia, Calambrone e viceversa.

Maggiori corse rispetto al passato e una frequenza di 15 minuti sono i due elementi che favoriscono residenti e turisti nel collegamento tra la città e le località balneari. A rilanciare il servizio davanti al bus brandizzato “Pisa-mare in bus”, Alessandro Giardi, capo movimento at Pisa, Riccardo Nannipieri, coordinatore marketing e comunicazione diparimento nord at, Massimo Dringoli, assessore alla mobilità del Comune di Pisa.

Grazie al contributo di 208 mila euro del Comune di Pisa, il prezzo è contenuto: 2 euro per un biglietto valido per tutto il litorale con durata 90 minuti, che comprende anche i mezzi urbani su Pisa. Così il Comune garantisce l’accesso al mare e a tutto il litorale dalla città ai pisani, con lo scopo ulteriore di consentire un minore uso delle automobili in favore del trasporto pubblico di at.

«Prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale per promuovere la mobilità sostenibile cittadina – ha dichiarato Massimo Dringoli, assessore alla mobilità del Comune di Pisa. – Con la “Direttissima del Mare”, la linea bus che collega il centro città con il litorale e quindi Marina, Tirrenia e Calambrone, offriamo infatti ai cittadini e ai turisti un servizio comodo, rapido ed efficiente, capace di trasportare un elevato numero di passeggeri. Si tratta di mezzi anche di grandi dimensioni, pensati proprio per incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico e ridurre l’uso dell’auto privata, con evidenti benefici anche sul fronte del traffico e della sostenibilità ambientale. Parcheggiare diventa superfluo, e i tempi di percorrenza sono decisamente competitivi».

Anche in questo caso è stata ideata una campagna di comunicazione, ideata e realizzata per aiutare residenti e turisti a raggiungere la costa pisana in modo facile, etico e sostenibile, utilizzando l’autobus. Inoltre, è prevista anche la decorazione di un bus che collegherà Pisa con il litorale pisano.

«Siamo molto soddisfatti della collaborazione costruita con l’amministrazione comunale di Pisa volta a implementare e incentivare la mobilità sostenibile collettiva così da ridurre l’impatto delle auto sulla città e sul suo litorale. E’ una intesa che si rafforza anno dopo anno e che vede risultati importanti in cui questi collegamenti bus con il litorale pisano sono uno dei tasselli di un mosaico molto grande che vede ad esempio la linea che porta al parco di San Rossore o quella che permette dal park Pietrasantina di muoversi nel centro storico facendo tappa a tutti i musei del Lungarni. Come at il nostro impegno è volto non solo a garantire mezzi sempre più adeguati ed efficienti, ma anche a comunicare a sempre più persone, attraverso campagne di comunicazione mirate sia a residenti che ai tanti turistiche che visitano Pisa, che esiste una alternativa all’ auto che è molto più efficace, economica e ecosostenibile» commenta Tommaso Rosa, Direttore Marketing e Comunicazione di at-autolinee toscane.

L’azione specifica per Pisa e il suo litorale fa parte della vasta campagna di comunicazione e informazione che at sta svolgendo su tutto il territorio della Toscana per promuovere la mobilità sostenibile fra i clienti sia residenti che turisti. Per questa ragione, at-autolinee toscane ha avviato la campagna Destination Tuscany | Autolinee Toscane. Una campagna di servizi e di informazioni ai clienti per far scoprire tutti i vantaggi del viaggiare sui bus in Toscana, che si affianca a un rafforzamento del servizio. La diffusa rete di collegamenti già esistente, infatti, nell’estate 2025, è stata arricchita con nuovi collegamenti stagionali e ampliamento degli attuali, grazie alla collaborazione con gli enti locali e con gli organizzatori di eventi culturali e musicali.

Ovviamente Pisa e la provincia di Pisa sono un patrimonio enorme di mete culturali, ambientali, artistiche e storiche, tutte raggiungibili con i bus di at-autolinee toscane (vedi mappa sottostante) che permettono, grazie alle migliaia di fermate, di arrivare a pochi metri dalla destinazione desiderata (at-bus.it/it/destinationtuscany).

Ad esempio: il Parco Regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli da Pisa si raggiunge con la​​​​​​Linea: 26 che arriva alla fermata Ippodromo, Cascine Vecchie, a 5 minuti a piedi dall’ingresso del parco.

Sempre a Pisa la Linea 25, non a caso chiamata la Linea dei musei dei Lungarni (at-bus.it/it/scopri/novita/servizio/linea-25-park-pietrasantina-musei-lungarni-pisa) , porta davanti a Piazza dei Miracoli (fermata Torre), a Palazzo Blu (fermata Gambacorti), al Murales “Tuttomondo” (fermata Gambacorti 2), alla Navi Romane (fermate Arsenali) e a tutti i musei che si trovano lungo le sponde o nelle immediate vicinanze dell’Arno.

E con i bus at si raggiungono facilmente anche la Certosa di Calci (Linea 120); i Musei Comunali Villa Baciocchi a Capannoli (Linee 450, 460, 500); il Centro storico di Casale Marittimo (Linea 110); il Museo della Geotermia di Larderello-Pomarance (Linee 780, 840 ma escluso agosto); il Museo Civiltà contadina di Montefoscoli (​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Linea 230); il Parco Geotermico delle Biancane a Monterotondo marittimo (​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Linea 780); il MACCA – Museo D’Arte Contemporanea a Cielo Aperto di Peccioli (​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Linee 430, 460); il Museo Piaggio a Pontedera (​​​​​​​​​​​​​​Linea: 2, Navetta B e poi 2 minuti a piedi dalla fermata viale IV Novembre); la Torre di Federico II a San Miniato (​​​​​​​​​​​​​​Linea 320); le Saline di Volterra (Linee​​​​​​​780, 790) o il Museo Guarnacci sempre a Volterra (​​​​​​​​​​​​​​Linee 1, 31).

Insomma, tante sono le mete e tante le Linee bus at-autolinee toscane che si possono prendere per arrivarci comodamente e sostenibilmente, ma tutte caratterizzate da un sistema di acquisto dei biglietti sempre più semplice e green.

Al fianco delle biglietterie e delle rivendite tradizionali, dove si acquistano biglietti e abbonamenti, infatti, il proprio viaggio si può acquistare anche con sistema contactless, tramite app e ora anche con B-link, il nuovo sistema che consente di ricevere il biglietto via mail e attivarlo con un semplice clic (at-bus.it/it/doveacquistare). Ovviamente poi a bordo di ogni bus at c’è Il sistema contactless “tip-tap”, una soluzione di pagamento friendly che sta incontrando sempre più il favore della clientela “at”, tanto che nel primo anno di utilizzo sono stati superati i 12 milioni di tap.

I dati dicono che nei mesi estivi a fare tap sono tantissimi stranieri a testimonianza, seppur indiretta, di quanto la Toscana sia una meta ambita dai viaggiatori esteri. Numeri destinati ad aumentare dal momento che at, prima azienda di trasporto in Italia, ha da qualche mese avviato anche un apposito accordo con Apple Pay per i pagamenti veloci a bordo bus tramite iPhone o Apple Watch con modalità express (www.at-bus.it/it/apple).

Va comunque ricordato che chi usa il biglietto cartaceo, ogni titolo di viaggio deve essere sempre validato, un aspetto che a volte alcuni turisti trascurano. Per questa ragione, at-autolinee toscane ha avviato una campagna di comunicazione, anche con avvisi in inglese a bordo dei bus, rivolta ai clienti stranieri. Si tratta di una campagna studiata ad hoc per chi viaggia in Toscana, nata dall’ascolto dei clienti: partendo dalle loro esigenze, domande, curiosità. Ci saranno anche una vetrofania a bordo in due lingue (italiano-inglese), un’altra sempre bilingue nelle biglietterie. Tutte con un qr code che rimanda ad un pdf virtuale disponibile sul nostro sito, navigabile e interattivo e sempre aggiornato che dà istruzioni, informazioni e supporto sulle maggiori tematiche interessanti per i turisti (comunque per ogni ulteriore informazione Autolinee Toscane invita gli utenti a consultare il sito www.at-bus.it o la app at bus (www.at-bus.it/it/app), oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24).