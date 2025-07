Tempo lettura: < 1 minuto

FIRENZE – “ La destra è aggressiva, stavolta ha scelto il candidato per tempo e non farà sconti. Ha un obiettivo politico preciso: detoscanizzare la Toscana, snaturarne i valori e l’identità. Per questo tutto il Pd deve mettersi a lavoro pancia a terra per vincere le elezioni”.

A dirlo è Valentina Mercanti, presidente dell’assemblea del Partito Democratico della Toscana e consigliera regionale eletta a Lucca, che lancia un appello all’unità in vista della sfida elettorale d’autunno.

“Il Partito Democratico – dice Mercanti – ha la responsabilità di essere unito per parlare con chiarezza a tutti i toscani e le toscane. E’ importante partire prima possibile con il lavoro a sostegno del presidente Giani, che in questi anni ha saputo tenere insieme la Toscana delle città e quella delle aree interne, senza lasciare indietro nessuno”.

“Non partiamo da zero – continua la presidente dell’assemblea del Pd toscano – ma dai risultati raggiunti in questi cinque anni grazie al lavoro condiviso tra presidente, giunta regionale, gruppo consiliare del Pd e partito: dalla legge sul fine vita alla riforma dei consorzi industriali per uno sviluppo economico più ordinato e moderno; dai nidi gratis per tutte le famiglie toscane al rafforzamento della sanità territoriale con le case di comunità, presìdi fondamentali di prossimità per la salute delle persone”.

“Oggi più che mai – conclude Mercanti – serve lavorare dentro al partito con lealtà e spirito costruttivo, al fianco del segretario Emiliano Fossi, per affrontare insieme questa sfida. Non possiamo permetterci divisioni. Il futuro della Toscana si gioca adesso”.