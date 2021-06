FIRENZE – Un secondo sospiro di sollievo. Dopo il ritrovamento del piccolo Nicola, scomparso per una notte intera dalla propria abitazione nell’Alto Mugello, arrivano le rassicurazioni dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

Il bambino, trasferito a Firenze con l’elisoccorso Pegaso, “è già stato sottoposto a una prima visita che rilevato la presenza di escoriazioni superficiali, ma le sue condizioni generali non destano particolari preoccupazioni” ha fatto sapere l’ospedale in un comunicato. “Il piccolo verrà comunque trattenuto in osservazione in attesa di completare gli ultimi accertamenti”.

Ritrovato vivo il bambino di 21 mesi scomparso nei boschi del Mugello