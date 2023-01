SIENA – Il prossimo Palio di Siena sarà il 21 febbraio, in Louisiana. Protagonisti carri animati, che sfileranno per le vie di New Orleans, in quello che uno dei carnevali più famosi al mondo.

Gli organizzatori hanno deciso quest’anno di dare spazio alla Festa, riscontrandone tratti comuni con la loro parata: “Come il Carnevale ha aiutato a definire New Orleans, le secolari tradizioni del Palio hanno aiutato a definire l’antica città toscana di Siena”.

Una scelta che non è mai stata avallata da Siena, nonostante nei mesi scorsi ci siano stati dei contatti. Che alla fine si sono rivelati infruttuosi, ma come ha ammesso il presidente della Consorzio della tutela del Palio, Antonio Carapelli, “non abbiamo potere di intervenire per qualcosa che viene fatto negli Stati Uniti d’America”.