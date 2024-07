SIENA – E’ l’Onda a vincere il Palio corso eccezionalmente il 4 luglio a causa del maltempo. A portare il successo nella contrada di Malborghetto ancora Carlo Sanna, che qui aveva vinto nell’agosto 2017.

Magistrale la corsa in coppia con Tabacco. Superata l’Oca, Brigante non ha più ceduto la testa, cogliendo la terza affermazione personale in piazza del Campo. Negativa invece la prestazione del mossiere, che a fine Palio ha fatto autocritica per la mossa data.