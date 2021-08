SAN QUIRICO D’ORCIA – Un modo semplice, pratico e veloce per pagare la sosta senza dover ricorrere all’utilizzo di denaro contante e gestendo il tempo di sosta da remoto tramite app.

E’ entrato in funzione dal 15 luglio il servizio Easy Park, per la sosta auto nei parcheggi di Bagno Vignoni e per la sosta camper a San Quirico d’Orcia. Sarà così possibile effettuare i pagamenti, oltre che con denaro anche attraverso transazioni digitali con bancomat e carte di credito. Un servizio apprezzato da visitatori e cittadini che, nei soli primi dieci giorni, di funzionamento, ha visto la realizzazione di ben 460 transazioni.