SAN GIMIGNANO – Ultimato nei giorni scorsi il lavoro per la qualificazione e l’automazione del sistema dei parcheggi comunali riservati ai residenti, frutto di un preciso impegno dell’Amministrazione comunale di San Gimignano, nonché della sinergia tra diversi uffici e servizi comunali coinvolti, con l’obiettivo già annunciato in campagna elettorale di un maggior controllo sugli ingressi al fine di azzerare, mediante l’utilizzo anche di telecamere, gli accessi impropri, a beneficio dei residenti stessi.

I parcheggi oggetto di intervento sono quelli di Poggiluglio, Fossi, Baccanella e Bagnaia residenti, e nel dettaglio è stato implementato l’attuale sistema infrastrutturale dei medesimi predisposto da Skidata S.r.l. con l’introduzione del dispositivo di riconoscimento e lettura automatica delle targhe abbinato alla tessera magnetica per l’apertura della sbarra.

Facilitare la sosta dei medesimi all’interno dei parcheggi per residenti ed evitare l’ingresso a veicoli non autorizzati

«Si tratta di un preciso impegno preso in campagna elettorale con i cittadini sangimignanesi – affermano il sindaco Andrea Marrucci e l’assessore al bilancio e all’innovazione tecnologica Gianni Bartalini – al fine di facilitare la sosta dei medesimi all’interno dei parcheggi per residenti ed evitare l’ingresso a veicoli non autorizzati. Grazie al lavoro sinergico tra i vari uffici e servizi dell’Ente è stata aggiornata la banca dati in nostro possesso ed è stato predisposto ed attivato il nuovo sistema di lettura targhe abbinato alla tessera magnetica corrispondente ad ogni singolo veicolo. Il sistema attivato – continuano Marrucci e Bartalini – è tecnologicamente avanzato ed è collegato con la centrale operativa del servizio mobilità del Comune che, in sinergia con il comando di polizia municipale, identifica eventuali criticità e più in generale monitora il corretto accesso al fine di consentire ai residenti che ravvisano difficoltà di allinearsi alla nuova procedura. L’obiettivo – concludono Marrucci e Bartalini – è quello di rendere l’accesso più facile per i residenti; pertanto raccomandiamo a tutti i cittadini di tenere sempre all’interno del proprio veicolo la tessera magnetica abbinata al veicolo stesso, ricordando che per problemi o informazioni è possibile contattare l’Ufficio Parcheggi al numero 0577/990377 dalle ore 09:00 alle ore 19:00 tutti i giorni compreso i festivi».