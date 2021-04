Sarà Daniele Matteini il presidente di Confindustria Toscana Nord per il prossimo biennio. Il consiglio generale degli industriali di Lucca Pistoia e Prato lo hanno designato nella seduta di ieri, recependo così le indicazioni della base associativa, sondata dai Saggi dell’Associazione.

Matteini, pistoiese, è manager di ampia esperienza: presidente e amministratore delegato di Ombre-1, è presidente di Ditecfer, il distretto tecnologico ferroviario e per l’alta velocità delle reti. Su incarico dell’associazione degli industriali, segue i rapporti con le banche di Gida Spa. Ricopre numerosi incarichi in Confindustria nazionale e regionale, ed è attualmente vice presidente di Confindustria Toscana Nord. Prima della fusione con le associazioni di Lucca e Prato (operazione alla cui realizzazione ha concretamente contribuito) ha fatto parte a lungo del consiglio direttivo di Confindustria Pistoia.

Quello di Daniele Matteini sarà l’unico nome proposto all’assemblea del mese di giugno per il definitivo conferimento dell’incarico da parte dei soci; assieme a lui verrà eletta la squadra di presidenza (i due vicepresidenti, uno per ogni provincia che non esprime il presidente e tre consiglieri delegati). Fino ad allora, rimangono in carica Giulio Grossi (che ha compiuto due mandati consecutivi) e il consiglio di presidenza attuale.

Imprese della plastica e chimica in sofferenza. Materie prime alle stelle