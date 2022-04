VOLTERRA – Procedono i lavori programmati dall’ASL Toscana Nord Ovest riguardo al primo lotto del progetto Rems, che prevede la realizzazione, al posto dell’ex fabbricato “Livi”, del nuovo parcheggio dell’Ospedale di Volterra.

Operazione necessaria a sbloccare l’area del parcheggio attuale, sito in cui verrà invece realizzata, appena disponibile la costruenda area di sosta, la nuova Rems. Il progetto, interamente finanziato, sta andando avanti da anni. L’ex padiglione psichiatrico Livi, pericolante da molto tempo, è stato abbattuto e, a seguito di una necessaria messa in sicurezza dell’area, sono state poste le basi per la realizzazione del nuovo parcheggio a servizio dell’area ospedaliera, che garantirà, tra l’altro, un maggior numero di posti disponibili rispetto alla situazione attuale. Una volta completata la realizzazione, sarà la volta della nuova Rems, che permetterà la crescita dai trenta attuali a quaranta posti letto, quale riferimento territoriale per la Toscana e per l’Umbria.