VIAREGGIO – Acque agitate a Viareggio (Lucca). Il mar Tirreno in confronto al Pd però è una tavola piatta. Dopo la revoca delle deleghe al vicesindaco Federica Maineri, il partito ha deciso si sfilarsi dalla maggioranza in sostegno del sindaco Giorgio Del Ghingaro, passando all’opposizione.

“Il gruppo consiliare del Partito Democratico di Viareggio, essendo venuto meno il rapporto di confronto e di dialogo proprio di un contesto di maggioranza – è stato evidenziato in una nota – è costretto a collocarsi all’opposizione. Questa scelta, in quanto il sindaco Giorgio Del Ghingaro non ha risposto alle nostre legittime richieste di chiarimento circa la sua candidatura come sindaco di Lucca, ha revocato le deleghe alla nostra esponente nella giunta senza motivazioni e si è sottratto a qualunque colloquio o confronto con la diretta interessata, con il partito e i suoi esponenti”.

Il passo indietro del Pd lascia il primo cittadino con un solo consigliere in più all’interno del Consiglio comunale. Una situazione che potrebbe spingere Del Ghingaro a ufficializzare la volontà di correre a Lucca come candidato sindaco.