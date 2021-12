FIRENZE – C’è anche il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, tra i contagiati dal Covid in regione. Lo ha fatto sapere noto lui stesso sui social.

“Buongiorno amiche e amici, purtroppo quest’anno sotto l’albero ho trovato un regalo inatteso e certamente non gradito.

Sono positivo al Covid. Ho fatto un tampone rapido per precauzione prima di incontrare i miei parenti per le feste e stamani ho poi avuto la conferma del molecolare. Nonostante tutte le precauzioni sempre prese, questo virus si dimostra per quello che è: subdolo, sempre in agguato e pronto a colpire quando proprio non ce lo aspettiamo. Per questo ve lo ripeto ancora una volta: continuate a fare attenzione, usate la mascherina sempre, lavatevi e disinfettatevi le mani e cercate di evitare più possibile situazioni di potenziale pericolo e contagio. Fortunatamente, grazie al vaccino, al momento ho solo un po’ di mal di testa e un po’ di dolori ma sto bene e questo, certamente, mi rincuora”.