FIESOLE (FI) – Un’opera per non dimenticare e per rimanere vigili contro la violenza, rappresentata nel luogo dove si svolsero i fatti: si terrà martedì 25 luglio presso il Teatro Romano di Fiesole la prima assoluta de “Il quarto uomo”, opera lirica composta da Hershey Felder, artista poliedrico.

In scena la vera storia degli Eroi di Fiesole, i tre carabinieri – Vittorio Marandola, Fulvio Sbarretti, Alberto La Rocca – che nell’agosto 1944 hanno dato la loro vita contro i nazisti per salvare dieci civili italiani, proprio presso il Teatro Romano, luogo del dramma, dove si nascosero prima di consegnarsi alle forze nemiche. Ma anche dell’unico sopravvissuto alla vicenda, Francesco Naclerio. I retroscena della storia verranno infatti raccontati per la prima volta dalla figlia di Naclerio, Luciana, presente alla serata. Una storia che richiama anche quella dell’autore Felder, di origine ebraiche, discendente di ungheresi e polacchi arrestati e deportati ad Auschwitz.

Nel cast, 15 interpreti, fra cui alcune star internazionali quali Nathan Gunn, Giana Corbisiero e vari musicisti e solisti tra cui Joseph Dahdah, Davide Piva, Francesco Venuti e Xenia Tziouvaras. Musica, testi e regia sono di Hershey Felder, le luci sono state progettate da Erik Barry e il suono da Erik Carstensen, i costumi originali di Marysol Gabriel. L’evento è inserito nel cartellone dell’Estate Fiesolana, in collaborazione con PRG.

Felder è venuto a conoscenza della storia degli eroi di Fiesole dal vicino di casa, il pittore di fama internazionale Daniel Graves. Graves conosceva il monumento dell’artista Guasti a Fiesole dedicato ai carabinieri uccisi. La storia ha portato Felder a Jonathan Nelson, professore alla Syracuse University di Firenze, che ha realizzato la mostra del 2019 a Fiesole con il monumento Guasti. Mentre faceva le sue ricerche, Nelson scoprì che c’era un quarto carabiniere sopravvissuto alla tragedia, la cui figlia era ancora viva e abitava nel Sud Italia. Il professor Nelson ha contattato la figlia, per ricostruire i dettagli dell’atto eroico di questi giovani ragazzi che hanno dato la vita per l’Italia, così come la storia di un carabiniere, Francesco Naclerio, non adeguatamente riconosciuto perché unico sopravvissuto.

Protagonista nel ruolo principale del carabiniere Francesco Naclerio è la star di fama internazionale Nathan Gunn; a interpretare il ruolo della moglie di Naclerio sarà Gianna Corbisiero. Completano il cast Davide Piva, Joseph Dahdah e Francesco Venuti, anche nelle fila del Maggio Musicale Fiorentino, nei panni dei carabinieri. Infine, Xenia Tziouvaras interpreterà il ruolo della figlia di Naclerio, Luciana. La prima sarà diretta dal Maestro Filippo Ciabatti, attualmente rinomato direttore d’orchestra negli Stati Uniti, originario di Firenze, dove si è formato musicalmente.