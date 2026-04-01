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AREZZO – Un riconoscimento internazionale premia il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, selezionato tra i tre finalisti europei del prestigioso premio “City Heroes”, istituito nel 2025 da Eurocities.

Il premio, che sarà consegnato il prossimo 9 giugno nell’ambito della conferenza annuale di Eurocities a Utrecht, riconosce i politici e i funzionari locali che si sono distinti per leadership, iniziative innovative e capacità di promuovere la cooperazione tra città a livello europeo e globale, valorizzando in particolare coloro che hanno contribuito alla condivisione di buone pratiche e al rafforzamento del ruolo delle città nelle reti internazionali.

La selezione di Ghinelli rappresenta un risultato di rilievo per Arezzo: il sindaco è stato infatti individuato tra i più meritevoli per la coerenza dell’azione amministrativa con i valori fondanti di Eurocities, tra cui cooperazione, inclusione, sostenibilità e innovazione.

La rosa dei tre finalisti

Accanto a Ghinelli, figurano tra i finalisti Katrin Stjernfeldt Jammeh, sindaco della città svedese di Malmo, e Ekrem İmamoglu, già sindaco di Istanbul fino al marzo 2025, oppositore del presidente turco Erdogan e condannato a due anni di carcere. Una rosa di candidati di alto profilo che rende ancora più significativo il traguardo raggiunto dal sindaco Ghinelli.

La cerimonia in occasione della Conferenza annuale

La cerimonia di premiazione si svolgerà nel contesto della Conferenza annuale di Eurocities 2026, un appuntamento particolarmente simbolico che celebrerà il 40° anniversario della rete. L’evento riunirà sindaci, amministratori locali, istituzioni europee e mondo accademico per riflettere sul ruolo delle città come motori di democrazia, pace e innovazione, soprattutto in un contesto globale segnato da sfide geopolitiche, climatiche e digitali.

Per Arezzo, la presenza del sindaco Ghinelli tra i soli tre finalisti del premio “City Heroes” rappresenta un riconoscimento di straordinaria importanza, che valorizza il lavoro svolto dall’amministrazione comunale e proietta la città in una dimensione sempre più europea, confermandone il ruolo attivo nella costruzione di reti e politiche condivise.

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