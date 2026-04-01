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FIRENZE – L’Ospedale pediatrico Meyer lancia un partecipato “brainstorming” per trasformare la struttura in un polo sostenibile, integrando la natura nei percorsi di cura.

L’iniziativa, promossa dall’Aou Meyer Irccs, invita operatori sanitari, cittadini, famiglie e piccoli pazienti a inviare suggerimenti, disegni e progetti tramite la piattaforma dedicata https://www.meyer.it/index.php/ricerca-e-innovazione/sostenibilita o la mail progettogreen@meyer.it. Le proposte più innovative saranno selezionate, premiate e realizzate.

L’obiettivo va oltre la semplice riduzione dell’impatto ambientale: si punta a ripensare gli spazi come un “ecosistema vivo”, dove piante e elementi naturali supportano il benessere di pazienti e personale. I bambini avranno un ruolo centrale, grazie a laboratori di disegno nella Ludobiblio, per immaginare il loro Meyer “verde”.

Un impegno globale contro l’impatto sanitario sull’ambiente

L’appello si colloca in un contesto internazionale, con ospedali di tutto il mondo che misurano l’impronta ecologica delle strutture sanitarie. Fattori chiave includono consumo energetico, materiali edili, mobilità del personale e gestione rifiuti. Il Meyer introdurrà innovazioni graduali, come sistemi smart per luci e risparmio energetico, per un cambiamento concreto e misurabile.

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